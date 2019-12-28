Маклеллан: понравился хоккей в исполнении звена Прохоркина

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан оценил игру звена Николая Прохоркина в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ). Россиянин действовал в тройке с Джеффом Картером и Мартином Фрком.
«Конечно, нам понравился хоккей в исполнении этого звена. Если сегодня они провели 20 смен, то 19 из них были очень хорошими. Когда ребята овладевали шайбой, то здорово действовали в атаке, в противном случае они ответственно проявляли себя в собственной зоне. Здорово, когда второе-третье звено может играть таким образом. Приятно, что ребята внесли вклад», — приводит слова Маклеллана LA Kings Insider.
Прохоркин записал на свой счёт две результативные передачи, в обоих случаях он принимал участие в голах Фрка. Картер отправил в ворота соперников победную шайбу в овертайме.
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