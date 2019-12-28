Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Маклеллан: понравился хоккей в исполнении звена Прохоркина

Маклеллан: понравился хоккей в исполнении звена Прохоркина
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан оценил игру звена Николая Прохоркина в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ). Россиянин действовал в тройке с Джеффом Картером и Мартином Фрком.

«Конечно, нам понравился хоккей в исполнении этого звена. Если сегодня они провели 20 смен, то 19 из них были очень хорошими. Когда ребята овладевали шайбой, то здорово действовали в атаке, в противном случае они ответственно проявляли себя в собственной зоне. Здорово, когда второе-третье звено может играть таким образом. Приятно, что ребята внесли вклад», — приводит слова Маклеллана LA Kings Insider.

Прохоркин записал на свой счёт две результативные передачи, в обоих случаях он принимал участие в голах Фрка. Картер отправил в ворота соперников победную шайбу в овертайме.

Прохоркин в матче с «Бостоном» отдал дань уважения покинувшему «Кингз» Ковальчуку. Фото
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019