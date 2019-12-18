Прохоркин в матче с «Бостоном» отдал дань уважения покинувшему «Кингз» Ковальчуку. Фото

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме в гостях обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:3. «Короли» одержали четыре победы в последних пяти матчах.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин в этом матче играл клюшкой, на которой был нанесён 17-й номер в честь Ильи Ковальчука, ранее покинувшего команду. Считается, что именно Ковальчук был наставником Прохоркина, проводящего дебютный сезон в североамериканской лиге.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Джейкоба Фокса.

Команде Тодда Маклеллана удалось уйти от поражения в основное время матча благодаря точному броску защитника Мэтта Роя, которому помог отличиться Прохоркин, выполнивший голевую передачу. Российский форвард продлил результативную серию до трёх матчей, а «Лос-Анджелес» поднялся на 13-е место в Восточной конференции НХЛ, при этом имея отставание в семь очков от зоны плей-офф.