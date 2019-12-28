Замула: атмосфера с чехами на МЧМ напоминала «зенитовскую» — все прыгают, шарфами машут

Защитник молодёжной сборной России Егор Замула поделился мнением о первом матче на чемпионате мира с командой Чехии (3:4).

Турнирная таблица группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года

«Я в Канаде часто играю при бешеных фанатах в других городах, в плей-офф. Помню, в том году играл в плей-офф, в меня стаканчик пластиковый с пивом прилетел, когда я сидел на удалении. Оно на меня разлилось, посмотрел на фаната, думаю: «Хорошо, я тебе ничем отвечать не буду», мне просто заменили майку. Так что я встречался и с более бешеными фанатами. Не скажу, что чехи бешеные, была красивая атмосфера, но когда ты проигрываешь 0:2, нужно чем-то зарядить пацанов. Слава богу, получилось забить быстрый гол, отыграть одну шайбу, а там и вторую, и на перерыв ушли при счёте 2:2.



В Канаде в основном на игру реагируют, а в Америке есть бешеные фанаты. Знаю, что в Филадельфии люди могут идти домой после игры и бить все витрины. Бешеные фанаты. Их можно понять, они болеют этим видом спорта и хотят, чтобы команда выигрывала. А в маленьких городах, где только хоккей, где дети только в хоккей играют, где все друг друга знают, там очень суровая поддержка.



Вот вчера атмосфера напомнила мне футбольную, «зенитовскую», когда все прыгают, шарфами машут. Ну и в Чехии футбол не на последнем уровне спорт», — сказал Замула в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.