«Лет в 6-7 летал с папой на истребителе. Взял колу и чипсы, а самолёт начал крутиться»

Егор Замула оформил дубль в первом матче молодёжной сборной России на МЧМ-2020. Наша команда всё равно проиграла Чехии, но долговязый защитник был признан лучшим игроком матча. «Чемпионат» встретился с ним накануне игры со сборной Канады и поговорил о настрое на следующие матчи, работе с Валерием Брагиным и Игорем Ларионовым, бешеных фанатах, полётах на истребителе и многом другом.

МЧМ по хоккею-2020

«В Канаде часто играют при бешеных фанатах. Один раз в меня стакан с пивом прилетел»

— Россия медленно запрягает, а потом быстро едет?

— Не знаю, посмотрим. Время покажет.



— Атака сборной России – один гол, Егор Замула – два гола.

— Время покажет. Конечно, желательно, чтобы нападающие с первых игр забивали и чувствовали уверенность, но пока так получилось, что я забил две и ещё одну – Вася Подколзин, попал слёту. Есть, над чем работать, над реализацией. Постараемся, чтобы в следующей игре было побольше заброшенных шайб и поменьше пропущенных.



— Вы в клубе не так чтобы очень много забиваете, больше за передачи набираете очки.

— Не сильно мало голов и не сильно много, но стараюсь стабильно забивать по возможности.



— Сколько планируете отгрузить Канаде?

— Не знаю, посмотрим. Моя задача здесь – не пропускать, а если получится, постараюсь забить и помочь команде.



— Вы кажетесь очень уверенным в себе.

— Есть такое. Я в себе уверен, но самоуверенность – не про меня. Нет такого, что самооценка сильно завышена. Уверен в своих силах, в том, чем могу помочь команде.



— Вы свой первый гол отпраздновали очень интересно – покрутили рукой у уха.

-Понимал, что мы проигрываем 0:2, чешские трибуны заведены, прыгают как бешеные, кричат. Надо было взбодрить пацанов, дать энергии, отпраздновать. Денисенко прыгнул на меня, на скамейке уже другая атмосфера пошла. Распечатали ворота, зарядил пацанов, отыграли следующий гол, но, к сожалению, в итоге проиграли.

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— В такой враждебной обстановке играть раньше приходилось?

— Я в Канаде часто играю при бешеных фанатах в других городах, в плей-офф. Помню, в том году играл в плей-офф, в меня стаканчик пластиковый с пивом прилетел, когда я сидел на удалении. Оно на меня разлилось, посмотрел на фаната, думаю: «Хорошо, я тебе ничем отвечать не буду», мне просто заменили майку. Так что я встречался и с более бешеными фанатами. Не скажу, что чехи бешеные, была красивая атмосфера, но когда ты проигрываешь 0:2, нужно чем-то зарядить пацанов. Слава богу, получилось забить быстрый гол, отыграть одну шайбу, а там и вторую, и на перерыв ушли при счёте 2:2.



— Реально такие бешеные фанаты? Матчи НХЛ смотришь, там болельщики реагируют на игру.

— В Канаде в основном на игру реагируют, а в Америке есть бешеные фанаты. Знаю, что в Филадельфии люди могут идти домой после игры и бить все витрины. Бешеные фанаты. Их можно понять, они болеют этим видом спорта и хотят, чтобы команда выигрывала.

А в маленьких городах, где только хоккей, где дети только в хоккей играют, где все друг друга знают, там очень суровая поддержка.



— Вы раньше играли в Реджайне, это как раз небольшой город. Если там плохо сыграл, могут потом к вам подойти на улице с наездами?

— У меня такого не было, но один раз я с товарищем по команде шёл по центру города, к нам подошли люди. Ему намекали на то, что он не очень сыграл. Но не было такого, чтобы фанат в глаза сказал, что ты плохо сыграл.



— Даже на Макдэвида наезжали пару лет назад.

— Понятно, это звезда лиги, от него ждут голов, он каждую игру забивает. А если один матч не забил, второй, там уже фанаты начнут с ума сходить, хотя человек – не робот, чтобы каждую игру забивать.



— Вам это нравится? Вы так описали бешеных болельщиков в Канаде, как будто это футбольные фанаты в России.

— Не то, что бешеные, просто они ведут себя некрасиво – бьют стёкла, например. Вот вчера атмосфера напомнила мне футбольную, «зенитовскую», когда все прыгают, шарфами машут. Ну и в Чехии футбол не на последнем уровне спорт.



— Канадцев в Остраве тоже очень много.

— Да, мы вчера заметили. Я сидел с напарником, говорю ему – «Ё-моё, а где наши фанаты?». Смотрю, канадских маек больше, чем чешских, целыми секторами приехали. Очень много их, а нашим, видимо, тяжело добираться, плюс все с семьями, Новый год скоро. А канадцы New Year не празднуют, только Merry Christmas.



— Сейчас русские доработают год, отпразднуют Новый год и к четвертьфиналу, наверное, приедут.

— Возможно, дай бог.



— Канадцы на матче с США были миролюбивыми.

— Там есть очень много спокойных фанатов, которые сидят, молчат и наслаждаются хоккеем. Когда кто-то забивает, понятно, орут «Вау, гол», похлопают и всё.



— Хованов сказал, что ему нравится играть, когда трибуны болеют против него.

— Мне тоже это очень нравится. Нравится доказывать, что мы лучшие. Они болеют против тебя, и тебе интересно победить всю толпу, которая тебя окружает, как в октагоне, и заставить их уйти с этой площадки.



— Заставите канадцев уйти?

— Сделаем всё возможное.

«Прислушиваемся и к Брагину, и к Ларионову, у обоих большой опыт»

— После матча с чехами вы сказали, что будто не сборная России играла. Сейчас есть понимание, что случилось?

— Очень много ошибок – это не про нас, но вчера мы очень много ошибались. Играли не в тот хоккей, надо было играть агрессивнее, больше обострять, бросать. К сожалению, не получилось, больше у бортика где-то шайбу катали. Не было сильной остроты. Да, перебросали чехов, были опасные моменты, но не забивали. С такими командами нужно играть агрессивнее, первым номером.



— Вы сыграли на Суперсерии, после этого в тренерский штаб сборной вошёл Игорь Ларионов, который отвечает за атаку и большинство. Заметили какие-то перемены?

— Хорошо, когда в коллектив приходит такой человек. Он всегда может что-то подсказать, у него, как и у Валерия Николаевича Брагина, очень большой опыт. Мы прислушиваемся и к тому, и к другому. Мы их слушаем и делаем выводы.

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— Вам как защитнику насколько полезно поработать с такой легендой?

— Очень приятный человек, говорит полезные слова, которые помогают тебе в игре. Рассказывает истории из своей жизни, приводит много примеров того, что никогда не нужно сдаваться. Сегодня ты ошибся, а завтра ты герой или наоборот. Всё от тебя зависит.

— После Суперсерии вы сказали, что не играли там в свою игру, вас просили больше об обороне думать, а не об атаке. Уже нет такого?

— Как переехал в Канаду, мой стиль игры стал более атакующим. На Суперсерии нужно было попадать в состав, я принял решение, что нет смысла бегать, забивать голы и отдавать передачи. Можно один раз ошибиться и сесть на скамейку. Я играл как можно проще, думаю, доказал тренерскому штабу, что могу играть. В первую очередь хорошо сыграл в защите.



— Перед турниром сборная много забивала в большинстве, с чехами два гола как продолжение большинства забили (Россия забила два гола в равных составах, когда пятый игрок соперника уже вышел на площадку. – Прим. «Чемпионата»). Это плоды работы Ларионова?

— Игорь Николаевич работал с большинством, Валерий Николаевич – с меньшинством. Два гола в большинстве уже есть, нужно подтянуть меньшинство и всегда добавлять в большинстве.



— Нынешний созыв сборной выглядит очень сильным, едва ли не сильнейшим за последние годы. Уверенность в команде ощущается в своих силах?

— Турнир покажет, какая команда была сильнее, 1999 года или 2000-го. Сейчас не стоит ничего говорить. На бумаге хороший состав, много лидеров, много кто может забить. Многие ребята играют в КХЛ. Посмотрим, выигрывают не звёзды, а команда.

«Ничего страшного, что проиграли чехам, злее будем. Пускай канадцы нас боятся»

— Лафренье набрал четыре очка с США, забил крутой победный гол. Как его сдержать?

— Попытаемся с ним пожёстче сыграть, выключить его из игры.



— Игорь Ларионов сейчас сказал, что это канадцам надо думать, как останавливать наших ребят.

— Он прав. Почему мы должны бояться Канаду? Ничего страшного, что мы проиграли чехам. Хорошо, что в первой игре получили такую пощёчину. Наоборот, будем злее. Нужно выигрывать сейчас.



— Канадцы тоже злые, они в том году проиграли России в группе, в итоге вышли на финнов и вылетели в четвертьфинале.

— Пускай боятся. Завтра мы выйдем с хорошим настроем и посмотрим, кто выиграет, кто проиграет. Мне кажется, завтра мы во всём прибавим.



— Матч с Канадой на МЧМ – самое крутое, что может быть?

— Для меня, для 150 миллионов людей, которые смотрят за нами в России, – да. Уверен, завтра все будут смотреть телевизор и болеть за нас.



— Это война?

— Это хоккей, это спорт. Здесь политику не нужно притягивать. Если война в плане хоккея, то да, завтра будем биться и ложиться под шайбы.



— По вам видно, что вы уже в нетерпении, ждете, чтобы на лёд выйти.

— Конечно, очень жду. Там очень много игроков, с которыми я играю в Канаде, и тренерский штаб знаю. Охота их победить, чтобы потом с поднятой головой смотреть на них в Канаде.



— В сборной России перед матчами с Канадой часто показывают мотивационные фильмы.

— Ещё до начала МЧМ мы смотрели фильм о «Русской пятёрке» в «Детройте». Очень хороший фильм, как наши Фёдоров, Ларионов, Козлов, Константинов и Фетисов не сдавались и с четвёртого или пятого раза выиграли Кубок Стэнли. Хотя они всё время рядом были, и на бумаге у них состав был сильнее. А выигрывает та команда, которая ложится под шайбу, бьёт, бежит и забивает.

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«Лет в 6-7 папа взял меня полетать на истребителе. Крутил бочки, меня как начало тошнить»

— Вы не раз жёстко высказывались о «Тракторе». Вам после этого предъявляли претензии, передавали что-то?

— Звонили некоторые люди, говорили: «Ну зачем так?». А почему я должен молчать, я высказал свою точку зрения. Почему они не могут сказать, почему меня не оставили в «Тракторе» и не дали мне шанс? У них же об этом никто не спрашивает. А мне интересно послушать их мнение. Мне там не дали играть, я чувствовал, что моя карьера катится ко дну, и принял правильное решение, выбрал правильный путь. В Магнитогорске в меня поверили, я вновь запустил свою карьеру, доказал и себе, что я могу из такого болота выбраться, и вообще всем.

— Рубить правду-матку – это ваш стиль?

— Не всегда, но где-то надо.



— Если понимаете, что надо тормознуть, тормознёте?

— Да, у меня есть внутренний регулятор.

— У вас контракт с «Филадельфией». Не кажется, что это судьба, раз у вас папа – лётчик?

— У папы отец и брат – военные лётчики, по маминой стороне отец тоже военный лётчик. Когда я подписал контракт с «Флайерз», мама сразу посмеялась, сказала: «Мужики у меня одни лётчики». Может, это и правда судьба.

— В «Филадельфии» эту историю знают?

— Да, они знают о моей семье, о моей жизни. Мы часто с ними разговариваем, они помогают во всём.



— Обычно лётчики – это династии.

— Я не хотел быть, как отец. Помню историю, лет в 6-7 папа взял меня покататься на истребителе. Я с собой взял кока-колу, «Читос» с кетчупом. И он начал крутить бочки, самолёт начал переворачиваться. А лететь пять часов, меня как начало тошнить… Помню, как мне было плохо, с тех пор я понял, что не хочу быть лётчиком. Я люблю летать, мне легко до Канады долететь, но тогда я понял, что не хочу быть, как отец, и нужно что-то поменять.

«Хоккей — командный вид спорта, а в теннисе ты играешь за себя»

У меня бабушка до сих пор занимается волейболом, тренирует девочек. Мама в детстве играла в теннис, папа – мастер спорта по баскетболу. Он всегда был высоким, с детства играл за сборную Литвы. Потом уехал учиться на лётчика, это было его мечтой.



— Вы бы тоже и в волейбол, и в баскетбол подошли.

— Да, я во всё люблю играть, очень люблю большой теннис. Но выбрал хоккей.



— Чем хоккей круче?

— Эмоционально круче. Это командный вид спорта, а в теннисе ты играешь за себя. Если бы был старше, может, выбрал бы что-то другое. Но мне хоккей нравится, я получаю удовольствие.



— Сейчас пойдёте с родителями гулять? (Разговор состоялся накануне матча с Канадой. – Прим. «Чемпионата»).

— Да, бабушки-дедушки, все приехали, хочу с ними увидеться.



— И сколько у вас персональных болельщиков в итоге приехало?

— Четыре – мама, папа, бабушка и дедушка. Ещё из Германии приедут друзья, может, ещё кто-нибудь.



— Родители не сомневались, брать билеты в Чехию или не брать? До конца же не было известно, что вас возьмут.

— Если честно, они уже год назад сделали шенгенские визы и уже мечтали об этом. А моей задачей было, чтобы я здесь играл, обрадовать их, чтобы они были здесь на трибунах. Грубо говоря, я это и выполнил.



— Я видела у вас фотографию с родителями и собаками. Собак тоже привезли?

— Нет, это собаки моего агента в Калгари, у которого я живу. Родители прилетали ко мне туда впервые за три года.