ЦСКА — «Витязь»: в воротах гостей сыграет Кочетков

Стали известны составы московского ЦСКА и подольского «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 28 декабря, начало — в 17:00 мск.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Вей — Кемпе;

Науменков — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Киселевич — Робинсон, Слепышев — Карнаухов — Калинин;

Чмыхов, Мамин — Светлаков — Телегин.



«Витязь»:



Кочетков (Сапрыкин);

Ержабек — Катичев, Макеев — Хауден — Сёмин;

Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен;

Паутов — Воронков, Варфоломеев — Чернов — Орлович-Грудков;

Воробей, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев, Колтыгин.