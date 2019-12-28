Боб Хартли стал Дедом Морозом и принёс подарки игрокам «Авангарда»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли превратился в Деда Мороза и показал, какие подарки приготовил хоккеистам своей команды.
«Хоккеисты омского «Авангарда» хорошо себя вели целый год, поэтому каждый получит подарок от главного тренера команды Боба Хартли! А передаст всё Дед Мороз, специально заглянувший в раздевалку к «ястребам»!» — говорится в описании к видео
Посмотреть видео можно в официальном канале «Авангарда» на YouTube.
Хартли возглавляет «Авангард» с мая 2018 года. В первом же сезоне специалист смог вывести клуб в финал Кубка Гагарина. В финальной серии «ястребы» проиграли московскому ЦСКА со счётом 0-4.
59-летний специалист ранее плодотворно трудился в Национальной хоккейной лиге, выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш» в 2001 году. С 2011 года Хартли работал с различными европейскими клубами, с 2016-го — возглавляет сборную Латвии.
- 28 декабря 2019
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