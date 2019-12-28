Спиридонов покинул ХК «Сочи», в тренерский штаб вошёл Ефимов

В тренерском составе хоккейного клуба «Сочи» произошли изменения: помощником главного тренера стал 45-летний специалист Игорь Ефимов, информирует официальный сайт «леопардов». Тренер Максим Спиридонов покинул клуб.



Игорь Ефимов родился 22 января 1974 г. в Москве. Будучи игроком выступал за «Крылья Советов», «Айсмэн» (США), ЦСКА, «Энергию» Кемерово, СКА и «Титан» из Клина. Тренерскую карьеру начал в 2012 году ассистентом главного тренера в ярославском «Локомотиве-2» (ВХЛ). В дальнейшем работал в «Локо», «Локомотиве», «СКА-1946», сборной России U16, «СКА-Неве», олимпийской сборной России и СКА.



«Сочи» идёт на девятом месте в Западной конференции.



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