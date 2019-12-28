Лехтеря: Финляндии по силам снова выиграть МЧМ, у нас очень талантливое поколение

Нападающий питерского СКА Йори Лехтеря поделился мнением о фаворитах проходящего в Чехии молодёжного чемпионата мира. Форвард назвал в числе фаворитов сборную Финляндии и отметил силу сборной России.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею



«Сборной Финляндии по силам второй раз подряд выиграть турнир. У нас в стране появилось очень талантливое поколение, очень сильные хоккеисты. Без сомнения, это не будет простой задачей. Канадцы будут стараться взять реванш за прошлогоднюю неудачу, очень сильная команда у России. Конечно, буду болеть за своих. Посмотрю столько матчей, сколько получится», — сказал Йори Лехтеря в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.