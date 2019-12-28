«Торпедо» переиграло рижское «Динамо», Бочаров сделал хет-трик
Нижегородское «Торпедо» на домашней площадке со счётом 5:2 обыграло рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для подопечных Гиртса Анкипанса поражение стало девятым подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
За первые 14 минут соперники забросили по две шайбы. В команде хозяев дубль на счету нападающего Станислава Бочарова, у «Динамо» точными бросками отметились форварды Александр Протапович и Оскар Батня. На старте второго периода «Торпедо» забило три гола усилиями Михаила Варнакова, Андрея Белевича и сделавшего хет-трик Бочарова. В третьем периоде шайб заброшено не было.
КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 2
Динамо Р
Рига
1:0 Бочаров (Варнаков, Аляев) – 01:23' (5x5) 1:1 Протапович (Сетдиков) – 07:16' (5x5) 1:2 Батня (Гегерис, Мамчицс) – 11:44' (5x5) 2:2 Бочаров (Шор, Варнаков) – 13:03' (5x5) 3:2 Варнаков (Шор, Бочаров) – 21:35' (5x5) 4:2 Бочаров (Шор) – 25:22' (5x5) 5:2 Белевич (Дженовей) – 26:59' (5x5)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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