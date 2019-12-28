«Торпедо» переиграло рижское «Динамо», Бочаров сделал хет-трик

Нижегородское «Торпедо» на домашней площадке со счётом 5:2 обыграло рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для подопечных Гиртса Анкипанса поражение стало девятым подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



За первые 14 минут соперники забросили по две шайбы. В команде хозяев дубль на счету нападающего Станислава Бочарова, у «Динамо» точными бросками отметились форварды Александр Протапович и Оскар Батня. На старте второго периода «Торпедо» забило три гола усилиями Михаила Варнакова, Андрея Белевича и сделавшего хет-трик Бочарова. В третьем периоде шайб заброшено не было.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.