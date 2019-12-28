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«Торпедо» переиграло рижское «Динамо», Бочаров сделал хет-трик

«Торпедо» переиграло рижское «Динамо», Бочаров сделал хет-трик
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» на домашней площадке со счётом 5:2 обыграло рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для подопечных Гиртса Анкипанса поражение стало девятым подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

За первые 14 минут соперники забросили по две шайбы. В команде хозяев дубль на счету нападающего Станислава Бочарова, у «Динамо» точными бросками отметились форварды Александр Протапович и Оскар Батня. На старте второго периода «Торпедо» забило три гола усилиями Михаила Варнакова, Андрея Белевича и сделавшего хет-трик Бочарова. В третьем периоде шайб заброшено не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 2
Динамо Р
Рига
1:0 Бочаров (Варнаков, Аляев) – 01:23' (5x5)   1:1 Протапович (Сетдиков) – 07:16' (5x5)   1:2 Батня (Гегерис, Мамчицс) – 11:44' (5x5)   2:2 Бочаров (Шор, Варнаков) – 13:03' (5x5)   3:2 Варнаков (Шор, Бочаров) – 21:35' (5x5)   4:2 Бочаров (Шор) – 25:22' (5x5)   5:2 Белевич (Дженовей) – 26:59' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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