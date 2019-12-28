«Авангард» взял верх над «Нефтехимиком» при дубле Семёнова

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке проиграл омскому «Авангарду» со счётом 2:6 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Вячеслава Буцаева проиграли пятый матч из шести последних.



Встреча началась без разведки, за три первых минуты соперники обменялись заброшенными шайбами. Авторами точных бросков стали нападающие Мэтт Уайт и Валентин Пьянов. На 19-й минуте «Авангард» вышёл вперёд, гол забил форвард Семён Кошелев. Во втором периоде «ястребы» забросили ещё две шайбы усилиями нападающих Кирилла Семёнова и Сергея Широкова. В первой половине третьего периода соперники обменялись голами оформившего дубль Семёнова и Якоба Берглунда. На 54-й минуте точку поставил Сергей Шумаков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.