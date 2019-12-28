Сборная Финляндии забросила восемь шайб Словакии на МЧМ-2020

Сборная Финляндии со счётом 8:1 уверенно переиграла команду Словакии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Теперь у команд по одной победе и по одному поражению на групповом этапе чешского турнира.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею



Финская сборная обеспечила преимущество к 14-й минуте, забросив две шайбы усилиями Патрика Пуйстолы и Аку Рятю. Во втором периоде Финляндия забила ещё пять голов, авторами которых стали Йоонас Оден, Аату Рятю, Микко Кокконен, Ээмиль Эрхольц и оформивший дубль Аку Рюту. Словакия «размочила» счёт, гол забил Роберт Джуган. Точку в матче поставил в середине третьего периода нападающий финской сборной Вилле Петман.