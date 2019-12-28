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Сборная Финляндии забросила восемь шайб Словакии на МЧМ-2020

Сборная Финляндии забросила восемь шайб Словакии на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная Финляндии со счётом 8:1 уверенно переиграла команду Словакии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Теперь у команд по одной победе и по одному поражению на групповом этапе чешского турнира.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
Финская сборная обеспечила преимущество к 14-й минуте, забросив две шайбы усилиями Патрика Пуйстолы и Аку Рятю. Во втором периоде Финляндия забила ещё пять голов, авторами которых стали Йоонас Оден, Аату Рятю, Микко Кокконен, Ээмиль Эрхольц и оформивший дубль Аку Рюту. Словакия «размочила» счёт, гол забил Роберт Джуган. Точку в матче поставил в середине третьего периода нападающий финской сборной Вилле Петман.

U20 ЧМ-2020. Группа A
28 декабря 2019, суббота. 17:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
8 : 1
Словакия U20
1:0 Пуйстола (Оден, Танус) – 04:54' (5x4)   2:0 Рятю (Рятю, Ранта) – 13:21' (5x5)   3:0 Оден (Пуйстола, Танус) – 27:15' (5x5)   4:0 Рятю (Маччелли, Киллинен) – 28:26' (5x5)   5:0 Кокконен (Ранта) – 33:14' (5x5)   6:0 Эрхольц – 34:51' (5x5)   6:1 Джуган (Ткач, Мудрак) – 36:34' (5x4)   7:1 Рятю (Маччелли, Хейнола) – 39:30' (5x5)   8:1 Петман (Хатакка) – 52:03' (4x5)
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