Новогодние Ice Girls, фанат в парике и «летучий» Капризов. Яркие фото с ЦСКА — «Витязь»
28 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» московский ЦСКА со счётом 3:0 переиграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Действующий чемпион выиграл седьмой матч из восьми последних, у «Витязя» — третье поражение кряду.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт только перед вторым перерывом, точный бросок на счету нападающего Сергея Калинина. На 52-й минуте ЦСКА упрочил преимущество, заброшенную шайбу записал в актив форвард Кирилл Капризов. Вскоре гол на свой счёт записал защитник «армейцев» Никита Нестеров. Сухой матч провёл голкипер Ларс Юханссон.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Витязь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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