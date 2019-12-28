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Пулккинен подписал контракт с московским «Динамо» на два года

Пулккинен подписал контракт с московским «Динамо» на два года
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Теэму Пулккинен подписал новый контракт с московским «Динамо», информирует официальный сайт команды. Финский форвард поставил подпись под соглашением, действие которого завершится 30 апреля 2021 года. Напомним, вчера, 27 декабря, московский клуб выменял Пулккинена из минского «Динамо».

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он забросил 17 шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «–5» и 26 минутах штрафного времени.

Всего в лиге финский хоккеист провёл 83 матча и набрал 56 (32+24) очков при показателе полезности «–11».

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

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