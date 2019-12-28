Санников: увидел своих бывших партнёров в другой команде. Это судьба хоккеиста

Нападающий «Ак Барса» Степан Санников поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (3:0).



«Было волнительно на раскатке, немного нервничал. После первых двух смен стало вроде неплохо. Так как не играл несколько месяцев, чувствовал себя не так хорошо, как хотелось бы.



Мы начинали хорошо, больше лезли на пятак и реализовали свои моменты. Хотя у «Локомотива» тоже были свои моменты, но они были уже в конце, в третьем периоде.

После долгого перерыва первый матч сыграл именно с «Локомотивом», приятно увидеть своих партнёров, но, к сожалению, уже в другой команде, противоположной. Но ничего, это судьба хоккеиста. Очень рад, что мы выиграли.



Кого из «Ак Барса», кроме Аверина, знал? С Виктором Тихоновым, с Данисом Зариповым в сборной играл. С Михаилом Фисенко мы ещё в школе играли. В общем, были знакомые.



Что касается самого клуба, то хочу сказать, что это большой клуб, здесь всё сделано для хоккеиста. Можно сказать, только играй — и всё», — передаёт слова Санникова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.