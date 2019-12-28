Сборная Швеции одержала 50-ю победу подряд на групповых этапах МЧМ

Сборная Швейцарии проиграла команде Швеции со счётом 2:5 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Таким образом, шведская сборная одержала свою 50-ю победу подряд на групповых этапах молодёжных чемпионатов мира.



В последний раз сборная Швеции проиграла в матче группового раунда молодёжного чемпионата мира 13 лет назад, когда 31 декабря 2006 года уступила американцам в овертайме (2:3 ОТ). Тогда защитник Джек Джонсон реализовал удаление Юнаса Анелёва. С тех пор шведская команда одержала 49 побед в 49 матчах на групповых турнирах с общим счётом 253:96. Семь из этих побед со счётом 25:11 были одержаны над сборной России.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

«Возможно, лучший гол в истории МЧМ». Швед Хёгландер забил в девятку броском из-за ворот Проспект «Ванкувера» забил, как Свечников. Это помогло сборной Швеции продлить невероятную серию побед на групповых стадиях МЧМ.