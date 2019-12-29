Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020

28 декабря состоялся третий игровой день молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. В рамках игрового дня было сыграно четыре матча.



Сборная Финляндии победила команду Словакии с разгромным счётом 8:1, одержав свою первую победу на турнире.

Хозяйка турнира, сборная Чехии, проиграла команде Германии — 3:4. Немцы одержали свою первую победу в элите МЧМ с 2014 года.

Сборная Швейцарии проиграла команде Швеции (2:5), одержавшей свою 50-ю подряд победу на групповых этапах МЧМ.

Сборная России одержала крупнейшую в своей истории победу над Канадой в рамках МЧМ — 6:0.

Турнирное положение команд после окончания второго игрового дня турнира:



Группа А



Швеция — 5 очков

Финляндия — 4 очка

Швейцария — 3 очка

Словакия — 3 очка

Казахстан — 0 очков



Группа В



Россия — 3 очка

США — 3 очка

Чехия — 3 очка

Германия — 3 очка

Канада — 3 очка.



Полная турнирная таблица МЧМ-2020