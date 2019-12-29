Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020

28 декабря состоялся третий игровой день молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. В рамках игрового дня было сыграно четыре матча.
Сборная Финляндии победила команду Словакии с разгромным счётом 8:1, одержав свою первую победу на турнире.
Хозяйка турнира, сборная Чехии, проиграла команде Германии — 3:4. Немцы одержали свою первую победу в элите МЧМ с 2014 года.
Сборная Швейцарии проиграла команде Швеции (2:5), одержавшей свою 50-ю подряд победу на групповых этапах МЧМ.
Сборная России одержала крупнейшую в своей истории победу над Канадой в рамках МЧМ — 6:0.
Турнирное положение команд после окончания второго игрового дня турнира:
Группа А
Швеция — 5 очков
Финляндия — 4 очка
Швейцария — 3 очка
Словакия — 3 очка
Казахстан — 0 очков
Группа В
Россия — 3 очка
США — 3 очка
Чехия — 3 очка
Германия — 3 очка
Канада — 3 очка.
Полная турнирная таблица МЧМ-2020
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- 28 декабря 2019
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