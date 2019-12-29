Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

28 декабря состоялся третий игровой день молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. В рамках игрового дня было сыграно четыре матча.

Сборная Финляндии победила команду Словакии с разгромным счётом 8:1, одержав свою первую победу на турнире.

U20 ЧМ-2020. Группа A
28 декабря 2019, суббота. 17:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
8 : 1
Словакия U20
1:0 Пуйстола (Оден, Танус) – 04:54' (5x4)   2:0 Рятю (Рятю, Ранта) – 13:21' (5x5)   3:0 Оден (Пуйстола, Танус) – 27:15' (5x5)   4:0 Рятю (Маччелли, Киллинен) – 28:26' (5x5)   5:0 Кокконен (Ранта) – 33:14' (5x5)   6:0 Эрхольц (Томсон, Ноусиайнен) – 34:51' (5x5)   6:1 Джуган (Ткач, Мудрак) – 36:34' (5x4)   7:1 Рятю (Маччелли, Хейнола) – 39:30' (5x5)   8:1 Петман (Хатакка) – 52:03' (4x5)

Хозяйка турнира, сборная Чехии, проиграла команде Германии — 3:4. Немцы одержали свою первую победу в элите МЧМ с 2014 года.

U20 ЧМ-2020. Группа B
28 декабря 2019, суббота. 17:00 МСК
Чехия U20
Окончен
3 : 4
Германия U20
0:1 Райхель (Лобах) – 01:41' (5x4)   0:2 Петерка (Штюцле, Зайдер) – 07:31' (5x5)   1:2 Гаш (Пекарж, Пытлик) – 16:41' (5x4)   1:3 Бокк (Зайдер, Енцш) – 33:22' (5x4)   1:4 Бокк (Енцш, Зайдер) – 47:33' (5x4)   2:4 Еник (Гаш) – 49:17' (5x5)   3:4 Забрански (Гаш) – 52:30' (5x3)

Сборная Швейцарии проиграла команде Швеции (2:5), одержавшей свою 50-ю подряд победу на групповых этапах МЧМ.

U20 ЧМ-2020. Группа A
28 декабря 2019, суббота. 21:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
2 : 5
Швеция U20
0:1 Фагемо (Сёдерстрём) – 03:25' (5x5)   0:2 Фагемо (Хёгландер) – 09:58' (5x5)   0:3 Хёгландер (Лундквист, Сандин) – 21:28' (5x4)   0:4 Хенрикссон (Рэймонд, Гиннинг) – 29:02' (5x5)   0:5 Рэймонд (Берггрен, Хольц) – 34:12' (5x4)   1:5 Колер (Нуссбаумер, Мозер) – 39:47' (5x4)   2:5 Гросс (Колер, Вербун) – 54:09' (5x5)

Сборная России одержала крупнейшую в своей истории победу над Канадой в рамках МЧМ — 6:0.

U20 ЧМ-2020. Группа B
28 декабря 2019, суббота. 21:00 МСК
Россия U20
Окончен
6 : 0
Канада U20
1:0 Хованов – 01:44' (5x5)   2:0 Дорофеев (Александров, Журавлёв) – 10:14' (5x5)   3:0 Ртищев (Пыленков, Круглов) – 13:43' (5x5)   4:0 Александров (Воронков) – 22:18' (5x5)   5:0 Соколов (Замула, Денисенко) – 33:09' (5x5)   6:0 Денисенко (Хованов) – 36:24' (5x5)

Турнирное положение команд после окончания второго игрового дня турнира:

Группа А

Швеция — 5 очков
Финляндия — 4 очка
Швейцария — 3 очка
Словакия — 3 очка
Казахстан — 0 очков

Группа В

Россия — 3 очка
США — 3 очка
Чехия — 3 очка
Германия — 3 очка
Канада — 3 очка.

Полная турнирная таблица МЧМ-2020

Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР!
Идеальный матч в исполнении сборной России.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019