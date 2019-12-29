Хоккеисты молодёжной сборной России отказались пожимать руку капитану канадцев

Сборная России победила команду Канады с разгромным счётом 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. На послематчевом рукопожатии хоккеисты сборной России отказались пожимать руку капитану канадцев Баррету Хэйтону.
Во время исполнения гимна России, как команды-победителя матча, хоккеисты россиян засуетились и стали обращать внимание судей на поведение канадских игроков. В трансляции было не видно, к кому конкретно обращались россияне, но ещё до окончания гимна капитан сборной России Григорий Денисенко поехал в сторону канадцев, но его в центре площадки остановили судьи. Недовольство российских хоккеистов было вызвано тем, что во время исполнения гимна России Хэйтон не снял шлем, как того требуют традиции.
Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.
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