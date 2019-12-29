Новиков: наша сборная показала истинную силу российского хоккея, но кричать «ура» — рано

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что молодёжная сборная России заслуженно обыграла канадцев в матче чемпионата мира-2020.

«Наши ребята молодцы, их игра, а также работа тренерского штаба заслуживает добрых слов. Но, тем не менее, кричать «ура» пока ещё рано. Матч провели очень уверенно, очень важно, что сумели забросить быструю первую шайбу. Она ребятам придала ещё больше уверенности. Отметил бы грамотно выстроенную игру в обороне. Наша сборная воочию показала истинную силу российского хоккея. Отметил бы хорошее взаимодействие и взаимопонимание между ребятами.

Думаю, что канадские наставники тренеры ошиблись, доверив место в воротах тому же голкиперу, что и в стартовой встрече турнира. В то же время абсолютно правильно сделали наши тренеры, дав возможность проявить себя Амиру Мифтахову. Он провёл встречу на очень высоком уровне, не допустив ни одной ошибки. Поверьте, сыграть «на ноль» с канадцами – это шаг в историю», — сказал Новиков «Чемпионату».