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Новиков: наша сборная показала истинную силу российского хоккея, но кричать «ура» — рано

Новиков: наша сборная показала истинную силу российского хоккея, но кричать «ура» — рано
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что молодёжная сборная России заслуженно обыграла канадцев в матче чемпионата мира-2020.

«Наши ребята молодцы, их игра, а также работа тренерского штаба заслуживает добрых слов. Но, тем не менее, кричать «ура» пока ещё рано. Матч провели очень уверенно, очень важно, что сумели забросить быструю первую шайбу. Она ребятам придала ещё больше уверенности. Отметил бы грамотно выстроенную игру в обороне. Наша сборная воочию показала истинную силу российского хоккея. Отметил бы хорошее взаимодействие и взаимопонимание между ребятами.

Думаю, что канадские наставники тренеры ошиблись, доверив место в воротах тому же голкиперу, что и в стартовой встрече турнира. В то же время абсолютно правильно сделали наши тренеры, дав возможность проявить себя Амиру Мифтахову. Он провёл встречу на очень высоком уровне, не допустив ни одной ошибки. Поверьте, сыграть «на ноль» с канадцами – это шаг в историю», — сказал Новиков «Чемпионату».

«Ты что, боишься? Давай, играй! Это были не канадцы». Русские задавили Канаду на МЧМ
Не только на льду, но и в общении с прессой. Наши парни не скрывали, что были ради поставить соперника на место.
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