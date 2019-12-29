«Ты что, боишься? Давай, играй! Это были не канадцы». Русские задавили Канаду на МЧМ

Не только на льду, но и в общении с прессой. Наши парни не скрывали, что были ради поставить соперника на место.

Молодёжная сборная России во втором матче на чемпионате мира по хокеею-2020 в Чехии разгромила Канаду – 6:0. Итоги игры подвели главный тренер команды Валерий Брагин, а также игроки – Егор Замула, Егор Соколов и Амир Мифтахов.

В матче с Россией снова «сломалась» звезда МЧМ. Канадца Лафренье со льда уводили под руки Неужели для будущего первого номера драфта НХЛ этот турнир завершён?

«Офсайда не было. Они бы не пропустили»

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин подвёл итог матча с канадцами (6:0).



— Это был идеальный матч или есть шероховатости?

— Практически с первой и до последней минуты правильно играли тактически. Это радует. Два-три отрезка были неправильные. Поправили их. Но самое главное, что все поняли, что очень многое решает тактически правильная игра.

— Не показалось, что канадцы испугались нас?

— Я не думаю. Нет, удачно забили, а в таких играх это имеет очень большое значение. Тем более, когда забивает три-четыре гола, к тебе приходит уверенность. А соперник начинает спешить и действовать неправильно. Самое главное, что очень грамотно сыграли и третий период. Практически ничего не позволили сделать сопернику.



— Говорили о важности не уступить в стыках?

— Это хоккей. Он это и подразумевает под собой. Да, говорили, что будет жёсткая игра. Радует, что ни в чём не уступили.



— На сколько травма Лафренье повлияла на характер матча?

— Я не думаю.



— Знали, что победа в Баффало была самой крупной победой над Канадой?

— Нет.



— А гордитесь теперь?

— Ну это групповая игра. Конечно, результат хороший, но самое главное – это качество игры. Нужно улучшать большинство.



— Не было ощущения, что в третьем периоде они уже бросили играть?

— Да нет. Первую половину периода они хотели, но мы не позволили.



— Видели офсайд при голе Хованова?

— Не было там ничего. Мы смотрели. Если бы был офсайд, то там ничего бы не пропустили.



— Что дальше с вратарями?

— Будем думать. Может быть, психология забрала много энергии у Аскарова, что там более слабый соперник. Сейчас надо думать.



— Мифтахов может сыграть с США?

— Всё может быть.



— Как не перегореть после такой победы?

— Сейчас успокоили их. Пять минут поблагодарили, порадовались. Готовимся дальше.

Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР! Идеальный матч в исполнении сборной России.

«Мы Канаду 6:0 – пусть отдыхают, а Лафренье поедет домой с Лауко!»

Ярко выступил защитник сборной России Егор Замула.



— Они боялись иди в единоборства. Боялись нас, это было видно. Я в нескольких моментах хотел нанести силовой приём, а он просто уезжал меняться. Я ему кричал: «Ты что, боишься? Давай, играй!». Он просто уезжал. Я не знаю, это были не канадцы. Сели в первых же минутах, вратарь у них дрогнул. Мы наращивали темп, скамейка жила. Старались играть агрессивнее, жёстче. У нас это получилось. Лафренье поедет домой с Лауко!



— Вы его пытались сдержать, а он врезался во вратаря…

— Я просто защищал своего вратаря. Он потом упал, я не знаю, сколько он там весит. Я сам худой, он как-то отлетел. Он упал, я этот момент не видел. Мы хорошо защитили Амира.



— Пытались вас спровоцировать?

— Да, пытались. Пусть бьют, пусть спят плохо ночью и думают о своей игре.

— Кого будете вырубать у американцев?

— Посмотрим! Пока все лидеры ломаются, а мы играем в хороший хоккей. Будем наращивать темп. Мы никого специально не ломаем, это просто такой случай, что лидеры у них ломаются именно от нас. Значит, у нас жёсткая оборона.



— Гордитесь, что это самая крупная победа России над Канадой?

— Гордимся, у них хорошая команда. Дальше – Америка, Германия. Будем играть и наращивать обороты. Нужно восстановиться и выйти на лёд.



— Что случилось с чехами?

— Мы сами виноваты, было много адреналина. Пропускали ненужные удаления. Сегодня мы говорили, нужно играть, нам отступать некуда. Нам без разницы, с кем играть. Мы Канаду 6:0 – пускай они отдыхают.

Капитан канадцев Хэйтон не снял шлем во время гимна России. От расправы его спасли судьи Первый скандал на молодёжном чемпионате мира. Наши хоккеисты были готовы разобраться с ним прямо во время гимна.

«Канадцы любят играть грязно, но сборная России их давила, и вот результат»

А вот мысли о матче от нападающего россиян Егора Соколова.



— Конечно, приятно выигрывать, но это только начало. У нас завтра важная игра, потом с немцами встреча. Так что, мы порадовались пару минут, но сейчас мы настроены на следующую игру уже



— В чём секрет такого успеха? Химия «попёрла» или что?

— Да просто все ребята собрались, играли в наш хоккей, как мы умеем. Давили канадцев, и вот результат



— Сегодня мы увидели настоящую сборную России?

— Наверное, но у нас ещё весь турнир впереди, мы будем только добавлять.



— Насколько было важно не уступить канадцам в стычках, единоборствах?

— Очень важно. Канадцы любят играть грязно, а мы пытались играть в силовую борьбу, подавить их нашими габаритами.



— Важно было поймать кураж?

— Да. Мы обидно проиграли чехам, но сейчас собрались и вот результат.



— Знаете, что это самая крупная победа в истории над Канадой?

— Я на это не обращаю внимания, победа всегда приятна, но это только групповой этап.

Кирилл Марченко покрутил пальцем у виска, адресовав жест капитану канадцев

— Что означало ваше празднование, купание на льду?

— Я просто споткнулся, но Егор Замула докатился на животе до меня, и я уже не знал, что делать.



— Что случилось на предпоследней минуте?

— Я стоял перед воротами, хотел уже уезжать, но игрок въехал в меня и пытался меня в ворота затолкнуть. Я хотел его оттолкнуть, но руки съехали, и я попал ему по голове видимо. Судьи дали 2+10, за удар в голову, видимо. Но это решение арбитра, я не буду его оспаривать. Я просто ушёл в раздевалку, успокоил нервы.



— Как так вышло, что сборная России вчистую выиграла пятак у канадцев?

— Пятачок у Канады выиграли за счёт того, что у нас габаритные игроки, мы пытались продавливать туда. Сейчас весь хоккей такой, все голы идут с пятака, и мы это доказали.



— Насколько типична для вас пятая шайба? Тренируете эти моменты с подставлением клюшки?

— Я большой парень, люблю перед воротами играть, и всегда приятно, когда защитник набрасывает, шайба на тебя летит, и есть понимание, что могу подставить клюшку. Замула бросил здорово, мне оставалось только подставить.



— Как настроиться на завтрашний матч с США?

— Повторюсь, матч с канадцами выигран, мы с ребятами порадовались, и уже настроены на новую игру. Сейчас идём ужинать и потом ложимся спать, со свежей головой просыпаемся.

«Мы уже остыли, турнир только начинается»

Вратарь Амир Мифтахов отыграл на ноль и поделился эмоциями от победы.



— Знаете, что это самая крупная победа над Канадой в истории МЧМ?

— Да, слышал об этом, приятно. Но нам даже в раздевалке говорили, чтобы не следили за счётом, он всегда 0:0. Продолжаем играть дальше, и всё.

— Что с Лафренье случилось? Вы невольно поучаствовали в его травме.

— Да, он пытался меня обыграть, я не дал ему забить. Шайба была рядом со мной, мне нужно было её контролировать. Поэтому я не видел его действия, как он упал, даже не понял ничего. Конечно, жаль, что такой игрок выбывает, интересно было бы за ним следить дальше.



— Насколько круто было заставить замолчать такое количество канадских болельщиков?

— Во-первых, это нас заводило. Во-вторых, большое спасибо нашим болельщикам, которые сюда приехали нас поддерживать. Их было отлично слышно всю игру, и это очень важно. Они нас гнали вперёд, это так и было.



— Сейчас все повесят на вас золотые медали после такого матча. Как избежать этого давления?

— Мы уже остыли после игры с Канадой. Матч прошёл, идём дальше. Турнир только начинается, две игры прошло. Нам нужно просто зацепиться за такую игру.

Хованов: всегда хорошо делать историю. У сборной России голодная команда

Подколзин: канадцы ведут себя как победители. Не надо ставить планку по Лафренье