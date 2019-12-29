«Ты что, боишься? Давай, играй! Это были не канадцы». Русские задавили Канаду на МЧМ

Молодёжная сборная России во втором матче на чемпионате мира по хокеею-2020 в Чехии разгромила Канаду – 6:0. Итоги игры подвели главный тренер команды Валерий Брагин, а также игроки – Егор Замула, Егор Соколов и Амир Мифтахов.
«Офсайда не было. Они бы не пропустили»
Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин подвёл итог матча с канадцами (6:0).
— Это был идеальный матч или есть шероховатости?
— Практически с первой и до последней минуты правильно играли тактически. Это радует. Два-три отрезка были неправильные. Поправили их. Но самое главное, что все поняли, что очень многое решает тактически правильная игра.
— Не показалось, что канадцы испугались нас?
— Я не думаю. Нет, удачно забили, а в таких играх это имеет очень большое значение. Тем более, когда забивает три-четыре гола, к тебе приходит уверенность. А соперник начинает спешить и действовать неправильно. Самое главное, что очень грамотно сыграли и третий период. Практически ничего не позволили сделать сопернику.
— Говорили о важности не уступить в стыках?
— Это хоккей. Он это и подразумевает под собой. Да, говорили, что будет жёсткая игра. Радует, что ни в чём не уступили.
— На сколько травма Лафренье повлияла на характер матча?
— Я не думаю.
— Знали, что победа в Баффало была самой крупной победой над Канадой?
— Нет.
— А гордитесь теперь?
— Ну это групповая игра. Конечно, результат хороший, но самое главное – это качество игры. Нужно улучшать большинство.
— Не было ощущения, что в третьем периоде они уже бросили играть?
— Да нет. Первую половину периода они хотели, но мы не позволили.
— Видели офсайд при голе Хованова?
— Не было там ничего. Мы смотрели. Если бы был офсайд, то там ничего бы не пропустили.
— Что дальше с вратарями?
— Будем думать. Может быть, психология забрала много энергии у Аскарова, что там более слабый соперник. Сейчас надо думать.
— Мифтахов может сыграть с США?
— Всё может быть.
— Как не перегореть после такой победы?
— Сейчас успокоили их. Пять минут поблагодарили, порадовались. Готовимся дальше.
«Мы Канаду 6:0 – пусть отдыхают, а Лафренье поедет домой с Лауко!»
Ярко выступил защитник сборной России Егор Замула.
— Они боялись иди в единоборства. Боялись нас, это было видно. Я в нескольких моментах хотел нанести силовой приём, а он просто уезжал меняться. Я ему кричал: «Ты что, боишься? Давай, играй!». Он просто уезжал. Я не знаю, это были не канадцы. Сели в первых же минутах, вратарь у них дрогнул. Мы наращивали темп, скамейка жила. Старались играть агрессивнее, жёстче. У нас это получилось. Лафренье поедет домой с Лауко!
— Вы его пытались сдержать, а он врезался во вратаря…
— Я просто защищал своего вратаря. Он потом упал, я не знаю, сколько он там весит. Я сам худой, он как-то отлетел. Он упал, я этот момент не видел. Мы хорошо защитили Амира.
— Пытались вас спровоцировать?
— Да, пытались. Пусть бьют, пусть спят плохо ночью и думают о своей игре.
— Кого будете вырубать у американцев?
— Посмотрим! Пока все лидеры ломаются, а мы играем в хороший хоккей. Будем наращивать темп. Мы никого специально не ломаем, это просто такой случай, что лидеры у них ломаются именно от нас. Значит, у нас жёсткая оборона.
— Гордитесь, что это самая крупная победа России над Канадой?
— Гордимся, у них хорошая команда. Дальше – Америка, Германия. Будем играть и наращивать обороты. Нужно восстановиться и выйти на лёд.
— Что случилось с чехами?
— Мы сами виноваты, было много адреналина. Пропускали ненужные удаления. Сегодня мы говорили, нужно играть, нам отступать некуда. Нам без разницы, с кем играть. Мы Канаду 6:0 – пускай они отдыхают.
«Канадцы любят играть грязно, но сборная России их давила, и вот результат»
А вот мысли о матче от нападающего россиян Егора Соколова.
— Конечно, приятно выигрывать, но это только начало. У нас завтра важная игра, потом с немцами встреча. Так что, мы порадовались пару минут, но сейчас мы настроены на следующую игру уже
— В чём секрет такого успеха? Химия «попёрла» или что?
— Да просто все ребята собрались, играли в наш хоккей, как мы умеем. Давили канадцев, и вот результат
— Сегодня мы увидели настоящую сборную России?
— Наверное, но у нас ещё весь турнир впереди, мы будем только добавлять.
— Насколько было важно не уступить канадцам в стычках, единоборствах?
— Очень важно. Канадцы любят играть грязно, а мы пытались играть в силовую борьбу, подавить их нашими габаритами.
— Важно было поймать кураж?
— Да. Мы обидно проиграли чехам, но сейчас собрались и вот результат.
— Знаете, что это самая крупная победа в истории над Канадой?
— Я на это не обращаю внимания, победа всегда приятна, но это только групповой этап.
— Что означало ваше празднование, купание на льду?
— Я просто споткнулся, но Егор Замула докатился на животе до меня, и я уже не знал, что делать.
— Что случилось на предпоследней минуте?
— Я стоял перед воротами, хотел уже уезжать, но игрок въехал в меня и пытался меня в ворота затолкнуть. Я хотел его оттолкнуть, но руки съехали, и я попал ему по голове видимо. Судьи дали 2+10, за удар в голову, видимо. Но это решение арбитра, я не буду его оспаривать. Я просто ушёл в раздевалку, успокоил нервы.
— Как так вышло, что сборная России вчистую выиграла пятак у канадцев?
— Пятачок у Канады выиграли за счёт того, что у нас габаритные игроки, мы пытались продавливать туда. Сейчас весь хоккей такой, все голы идут с пятака, и мы это доказали.
— Насколько типична для вас пятая шайба? Тренируете эти моменты с подставлением клюшки?
— Я большой парень, люблю перед воротами играть, и всегда приятно, когда защитник набрасывает, шайба на тебя летит, и есть понимание, что могу подставить клюшку. Замула бросил здорово, мне оставалось только подставить.
— Как настроиться на завтрашний матч с США?
— Повторюсь, матч с канадцами выигран, мы с ребятами порадовались, и уже настроены на новую игру. Сейчас идём ужинать и потом ложимся спать, со свежей головой просыпаемся.
«Мы уже остыли, турнир только начинается»
Вратарь Амир Мифтахов отыграл на ноль и поделился эмоциями от победы.
— Знаете, что это самая крупная победа над Канадой в истории МЧМ?
— Да, слышал об этом, приятно. Но нам даже в раздевалке говорили, чтобы не следили за счётом, он всегда 0:0. Продолжаем играть дальше, и всё.
— Что с Лафренье случилось? Вы невольно поучаствовали в его травме.
— Да, он пытался меня обыграть, я не дал ему забить. Шайба была рядом со мной, мне нужно было её контролировать. Поэтому я не видел его действия, как он упал, даже не понял ничего. Конечно, жаль, что такой игрок выбывает, интересно было бы за ним следить дальше.
— Насколько круто было заставить замолчать такое количество канадских болельщиков?
— Во-первых, это нас заводило. Во-вторых, большое спасибо нашим болельщикам, которые сюда приехали нас поддерживать. Их было отлично слышно всю игру, и это очень важно. Они нас гнали вперёд, это так и было.
— Сейчас все повесят на вас золотые медали после такого матча. Как избежать этого давления?
— Мы уже остыли после игры с Канадой. Матч прошёл, идём дальше. Турнир только начинается, две игры прошло. Нам нужно просто зацепиться за такую игру.
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