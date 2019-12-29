«Флорида» — «Детройт»: Дадонов забросил свою 14-ю шайбу в сезоне

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимает «Детройт Ред Уингз». Встреча проходит на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе. Идёт первый период, гости ведут со счётом 2:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Счёт в этой игре на 3-й минуте открыл нападающий «пантер» Евгений Дадонов. Российский форвард завершил комбинацию гостей в большинстве и забил 14-й гол в сезоне. Ассистентами Дадонова стали Джонатан Юбердо и Майк Хоффман.

Видео гола Дадонова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз».

