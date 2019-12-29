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Овечкин сократил до двух шайб отставание от Селянне по голам за карьеру в НХЛ

Овечкин сократил до двух шайб отставание от Селянне по голам за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился 24-м голом в нынешнем сезоне. Эта шайба стала для 34-летнего форварда 682-й за карьеру в НХЛ. Капитан «Кэпиталз» продолжает занимать 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от занимающего 11-е место Теэму Селянне на два точных броска.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 также входят Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

Овечкин в матче с «Каролиной» забросил 24-ю шайбу в сезоне
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