Нападающий «Рейнджерс» Панарин первым из россиян набрал 50 очков в этом сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.



Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три результативные передачи, благодаря чему первым из россиян набрал 50 очков в нынешнем сезоне. В 38 матчах чемпионата в активе российского форварда 21 заброшенная шайба и 30 результативных передач.

Зачёт бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20

Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 20 минут и 28 секунд и не отметился результативными действиями.



Таким образом, «Торонто» прервал шестиматчевую победную серию. «Рейнджерс» в свою очередь одержали вторую победу подряд.