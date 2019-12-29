Нападающий «Рейнджерс» Панарин первым из россиян набрал 50 очков в этом сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три результативные передачи, благодаря чему первым из россиян набрал 50 очков в нынешнем сезоне. В 38 матчах чемпионата в активе российского форварда 21 заброшенная шайба и 30 результативных передач.
Зачёт бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20
Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 20 минут и 28 секунд и не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Торонто» прервал шестиматчевую победную серию. «Рейнджерс» в свою очередь одержали вторую победу подряд.
- 29 декабря 2019
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