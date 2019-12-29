Хедман стал четвёртым защитником в истории «Тампы» с ассистентским покером в матче

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу хозяев.

Одним из главных героев матча стал защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман, сделавший четыре результативные передачи. Хедман стал четвёртым защитником в истории «Тампы» с ассистентским покером в матче. Ранее это удавалось сделать Джо Рики (октябрь 1992 года), Павелу Кубине (ноябрь 2000-го) и Адриану Окойну (март 2001-го).

В нынешнем сезоне 29-летний защитник принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Шведский защитник забросил девять шайб и сделал 27 голевых передач при показателе полезности "-1" и 17 минутах штрафного времени.