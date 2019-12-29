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Овечкин вышел на чистое третье место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ

Овечкин вышел на чистое третье место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился 24-м голом в нынешнем сезоне. По голам, забитым в большинстве, Овечкин опередил Теэму Селянне (256) и стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, а заодно — первым европейцем. Впереди него только Бретт Халл (265) и Дейв Андрейчук (274).

Капитан «Кэпиталз» продолжает занимать 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от занимающего 11-е место Селянне на два точных броска.

Овечкин обошёл Селянне! Теперь он в тройке лучших игроков НХЛ по голам в большинстве
Впереди только североамериканцы — Халл и Андрейчук.
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