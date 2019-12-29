Овечкин обошёл Селянне! Теперь он в тройке лучших игроков НХЛ по голам в большинстве

Матч «Вашингтона» и «Каролины» — это особая интрига после прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли, когда матёрые волки из «Кэпиталз» уступили дорогу молодой и талантливой «банде придурков». Нынешняя встреча была первой после апрельского полуфинала Восточной конференции, и её исход вновь оставил мало радости поклонникам «Вашингтона», поскольку их любимцы опять ничего не смогли противопоставить задору и спортивной наглости «ураганов».

Отдых или протест? Что скрывается за решением Овечкина отказаться от Матча звёзд НХЛ Главная звезда лиги второй год подряд не хочет в этом участвовать. И даже дисквалификация Овечкину не страшна.

«Столичные» начали встречу не слишком удачно. В середине первого периода гости остались втроём против пятерых после удалений Бойда и Дженсена, что привело к голу Лукаса Валльмарка. 24-летний шведский новобранец «Каролины» в последних пяти матчах записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Едва начался второй отрезок, как Уоррен Фёгеле удвоил перевес «Харрикейнз». Шайбы Ника Дауда и Даги Хэмилтона не внесли перелома в игру, а вот гол Александра Овечкина вполне мог это сделать. Незадолго до взятия ворот Овечкина встретил коленом в колено Джордан Стаал, получивший за свои «художества» малый штраф. Александр не сразу поднялся со льда, но смог добраться до скамейки запасных, где разгибал колено во время телевизионного тайм-аута.

Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

Убедившись, что всё в порядке, разозлённый капитан «столичных» вышел на лёд, и после передачи Дмитрия Орлова выстрелил из своего «кабинета» в сетку ворот Петра Мразека. А как только Стаал покинул штрафной бокс, Овечкин что-то ему крикнул.



Этот гол стал 24-м для Александра в сезоне и 682-м в карьере. По голам, забитым в большинстве, Овечкин опередил Теэму Селянне (256) и стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, а заодно — первым европейцем. Впереди него только Бретт Халл (265) и Дейв Андрейчук (274).



Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Впрочем, догнать «Каролину» гол Овечкина не помог. Спустя три минуты Фёгеле забил в меньшинстве и вернул хозяевам преимущество в две шайбы, а «Вашингтон» не спас даже красивейший гол Евгения Кузнецова. Челябинец не забивал с 6 декабря, но на этот раз смог сделать это после шикарного сольного прохода.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Завершилось всё достаточно символично. Андрей Свечников обокрал Овечкина, который не смог обыграть Фёгеле в средней зоне и забил гол в пустые ворота «Кэпиталз».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«С этими ребятами всегда можно соперничать. Они нам не нравятся. Да, они нам не нравятся — вот так вот просто», — резюмировал набравший 4 очка Фёгеле после игры.