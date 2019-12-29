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«Каролина» — «Вашингтон» — 6:4 — обзор матча, Овечкин забил и обошёл Селянне

Максим Замятин
Овечкин обошёл Селянне! Теперь он в тройке лучших игроков НХЛ по голам в большинстве
Впереди только североамериканцы — Халл и Андрейчук.
Хоккей / НХЛ 0

Матч «Вашингтона» и «Каролины» — это особая интрига после прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли, когда матёрые волки из «Кэпиталз» уступили дорогу молодой и талантливой «банде придурков». Нынешняя встреча была первой после апрельского полуфинала Восточной конференции, и её исход вновь оставил мало радости поклонникам «Вашингтона», поскольку их любимцы опять ничего не смогли противопоставить задору и спортивной наглости «ураганов».

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НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Валльмарк (Нидеррайтер, Дзингел) – 10:38' (5x4)   2:0 Фёгеле (Стаал, Славин) – 20:08' (5x5)   2:1 Дауд (Карлсон, Хэтэуэй) – 23:26' (5x5)   3:1 Хэмилтон (Фёгеле) – 25:12' (5x5)   3:2 Овечкин (Орлов, Эллер) – 29:56' (5x4)   4:2 Фёгеле (Мартинук, Флёри) – 33:02' (4x5)   4:3 Кузнецов (Бекстрём, Карлсон) – 42:00' (5x4)   5:3 Нечас (Хаула, Дзингел) – 43:20' (5x5)   6:3 Свечников – 55:58' (en)   6:4 Гудас (Хагелин) – 58:43' (5x5)

«Столичные» начали встречу не слишком удачно. В середине первого периода гости остались втроём против пятерых после удалений Бойда и Дженсена, что привело к голу Лукаса Валльмарка. 24-летний шведский новобранец «Каролины» в последних пяти матчах записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Едва начался второй отрезок, как Уоррен Фёгеле удвоил перевес «Харрикейнз». Шайбы Ника Дауда и Даги Хэмилтона не внесли перелома в игру, а вот гол Александра Овечкина вполне мог это сделать. Незадолго до взятия ворот Овечкина встретил коленом в колено Джордан Стаал, получивший за свои «художества» малый штраф. Александр не сразу поднялся со льда, но смог добраться до скамейки запасных, где разгибал колено во время телевизионного тайм-аута.

Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

Убедившись, что всё в порядке, разозлённый капитан «столичных» вышел на лёд, и после передачи Дмитрия Орлова выстрелил из своего «кабинета» в сетку ворот Петра Мразека. А как только Стаал покинул штрафной бокс, Овечкин что-то ему крикнул.

Этот гол стал 24-м для Александра в сезоне и 682-м в карьере. По голам, забитым в большинстве, Овечкин опередил Теэму Селянне (256) и стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, а заодно — первым европейцем. Впереди него только Бретт Халл (265) и Дейв Андрейчук (274).

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Впрочем, догнать «Каролину» гол Овечкина не помог. Спустя три минуты Фёгеле забил в меньшинстве и вернул хозяевам преимущество в две шайбы, а «Вашингтон» не спас даже красивейший гол Евгения Кузнецова. Челябинец не забивал с 6 декабря, но на этот раз смог сделать это после шикарного сольного прохода.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Завершилось всё достаточно символично. Андрей Свечников обокрал Овечкина, который не смог обыграть Фёгеле в средней зоне и забил гол в пустые ворота «Кэпиталз».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«С этими ребятами всегда можно соперничать. Они нам не нравятся. Да, они нам не нравятся — вот так вот просто», — резюмировал набравший 4 очка Фёгеле после игры.

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