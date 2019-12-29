Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты матчей НХЛ 28 декабря 2019 года

Результаты матчей НХЛ 28 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя девять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Йорк Ренйджерс» — 4:5 ОТ. Гости впервые за долгое время сумели победить в двух матчах кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Хауден (Строум, Труба) – 01:41' (5x5)   1:1 Нюландер (Таварес, Мэттьюс) – 04:21' (5x4)   1:2 Строум (Панарин) – 07:59' (5x5)   1:3 Строум (Панарин, Фаст) – 24:37' (5x5)   2:3 Мэттьюс (Марнер) – 27:48' (5x5)   2:4 Зибанеджад (Крайдер) – 37:05' (5x5)   3:4 Энгвалль (Бэрри, Капанен) – 46:22' (5x5)   4:4 Мэттьюс (Нюландер, Бэрри) – 59:07' (6x5)   4:5 Деанджело (Панарин, Строум) – 60:52' (3x3)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» — 5:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Котканиеми – 02:08' (5x5)   0:2 Доми (Судзуки, Питри) – 10:00' (5x5)   1:2 Киллорн (Макдона, Стэмкос) – 19:01' (5x5)   2:2 Стэмкос (Хедман, Киллорн) – 21:34' (5x5)   3:2 Стивенс (Хедман, Василевский) – 24:56' (5x5)   4:2 Киллорн (Чирелли, Хедман) – 32:00' (5x5)   4:3 Шьяро (Галлахер, Дано) – 32:13' (5x5)   5:3 Чирелли (Хедман) – 40:55' (5x5)   5:4 Уил (Татар, Галлахер) – 58:32' (6x4)

«Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз» — 6:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Раст (Гюнцель, Малкин) – 00:32' (5x5)   2:0 Кагун (Гальченюк, Риикола) – 01:05' (5x5)   3:0 Летанг (Малкин, Раст) – 09:04' (5x4)   3:1 Арвидссон (Йернкрок, Йози) – 24:07' (5x4)   4:1 Гальченюк (Марино, Риикола) – 28:02' (5x4)   4:2 Смит (Блэквелл, Йози) – 36:03' (5x5)   4:3 Гранлунд (Дюшейн, Форсберг) – 39:01' (5x5)   4:4 Гранлунд (Дюшейн, Йози) – 48:56' (5x5)   5:4 Гюнцель (Малкин, Раст) – 58:57' (5x4)   6:4 Раст (Гюнцель) – 59:22' (en)

«Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» — 5:4. Гости уступили в пятом матче подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Дадонов (Юбердо, Хоффман) – 02:46' (5x4)   1:1 Хельм (Задина) – 09:29' (5x5)   1:2 Ларкин (Атанасиу, Дейли) – 10:07' (5x5)   1:3 Нильсен (Немет) – 20:46' (4x5)   2:3 Коннолли (Барков, Трочек) – 21:58' (5x4)   3:3 Хоффман (Бойл, Ватрано) – 26:39' (5x5)   4:3 Тонинато – 26:48' (5x5)   5:3 Строльман (Хоффман, Барков) – 53:24' (4x4)   5:4 Гленденинг (Гронек, Ларкин) – 55:49' (6x5)

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:2 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сегин (А. Радулов, Клингберг) – 01:08' (5x5)   1:1 Комфер (Джост, Ньето) – 18:58' (5x5)   1:2 Коул (Ньето, Джонсон) – 27:19' (5x5)   2:2 Гурьянов (Клингберг, Хинц) – 41:25' (5x4)   3:2 Павелски – 65:00' (ПБ)

«Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:4. Хозяева прервали трёхматчевую серию неудач.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Валльмарк (Нидеррайтер, Дзингел) – 10:38' (5x4)   2:0 Фёгеле (Стаал, Славин) – 20:08' (5x5)   2:1 Дауд (Карлсон, Хэтэуэй) – 23:26' (5x5)   3:1 Хэмилтон (Фёгеле) – 25:12' (5x5)   3:2 Овечкин (Орлов, Эллер) – 29:56' (5x4)   4:2 Фёгеле (Мартинук, Флёри) – 33:02' (4x5)   4:3 Кузнецов (Бекстрём, Карлсон) – 42:00' (5x4)   5:3 Нечас (Хаула, Дзингел) – 43:20' (5x5)   6:3 Свечников – 55:58' (en)   6:4 Гудас (Хагелин) – 58:43' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Аризона Койотс» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Стоун (Так, Пасиоретти) – 09:05' (5x4)   1:1 Грабнер (Экман-Ларссон, Гарланд) – 13:31' (5x5)   2:1 Стоун (Пасиоретти, Теодор) – 15:06' (5x5)   3:1 Стивенсон (Теодор) – 20:12' (5x4)   4:1 Штястны (Маршессо, Теодор) – 21:54' (5x5)

«Ванкувер Кэнакс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Виртанен – 10:22' (5x5)   2:0 Мотт (Петтерссон, Эдлер) – 19:32' (5x5)   2:1 Копитар (Иафалло, Уокер) – 31:52' (5x5)   2:2 Тоффоли (Копитар, Макдермид) – 46:46' (5x5)   3:2 Петтерссон (Миллер, Бёзер) – 47:05' (5x5)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Филадельфия Флайерз» — 6:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Ферраро (Гудроу) – 09:15' (5x5)   2:0 Келльман (Шимек, Ферраро) – 22:39' (5x5)   3:0 Майер (Бёрнс, Диллон) – 29:21' (5x5)   3:1 Проворов (Жиру, Конечны) – 40:51' (5x4)   4:1 Майер (Кейн, Гудроу) – 41:36' (5x5)   5:1 Майер (Кейн, Гудроу) – 52:52' (5x5)   6:1 Марло (Сёренсен, Торнтон) – 57:20' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019