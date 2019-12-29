Результаты матчей НХЛ 28 декабря 2019 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя девять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Йорк Ренйджерс» — 4:5 ОТ. Гости впервые за долгое время сумели победить в двух матчах кряду.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» — 5:4.
«Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз» — 6:4.
«Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» — 5:4. Гости уступили в пятом матче подряд.
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:2 Б.
«Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:4. Хозяева прервали трёхматчевую серию неудач.
«Вегас Голден Найтс» — «Аризона Койотс» — 4:1.
«Ванкувер Кэнакс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Филадельфия Флайерз» — 6:1.
- 29 декабря 2019
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:35
-
08:12
-
08:00
-
07:35
-
07:13
-
07:10
-
07:05
-
07:00
-
06:36
-
06:30
-
06:15
-
06:10
-
06:05
-
05:59
-
05:49
-
05:33
-
05:22
-
04:57
-
04:48
-
04:37
-
04:26
-
04:06
-
03:50
-
03:41
-
03:15
-
02:40
-
02:25
-
02:04
-
01:59