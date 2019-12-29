Результаты матчей НХЛ 28 декабря 2019 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя девять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Йорк Ренйджерс» — 4:5 ОТ. Гости впервые за долгое время сумели победить в двух матчах кряду.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» — 5:4.

«Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз» — 6:4.

«Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» — 5:4. Гости уступили в пятом матче подряд.

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:2 Б.

«Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:4. Хозяева прервали трёхматчевую серию неудач.

«Вегас Голден Найтс» — «Аризона Койотс» — 4:1.

«Ванкувер Кэнакс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Филадельфия Флайерз» — 6:1.