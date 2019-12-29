Тренер Канады — о голе Хованова: не взял челлендж, потому что ничего не было понятно

Главный тренер молодёжной сборной Канады Дэйл Хантер после поражения с разгромным счётом в матче с командой России (0:6) на чемпионате мира 2020 года объяснил, почему не стал брать запрос на определение вне игры при первом голе россиян, автором которого стал Александр Хованов.

«На нашем видео толком не смогли ничего увидеть, поэтому ни в чём не были уверены. У нас тут другой ракурс был», — приводит слова Хантера журналист Марк Мастерс.

Хованов совершил перехват на чужой синей линии, докатил до ползоны и бросил кистями из-под защитника — шайба от блина голкипера канадской команды Нико Доуса залетела в ворота. Арбитры без колебаний засчитали взятие ворот. Однако у тренерского штаба канадцев возникли сомнения, им показалось, что россияне забили из положения вне игры. Но челлендж брать канадцы не стали.