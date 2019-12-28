«Выскочили, словно гориллы из клетки!» Россия пошла на штурм, канадцы были потрясены

Наша молодёжка вынесла соперника в первом периоде – 3:0! Но первый гол, скорее всего, был забит из офсайда.

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Тяжёлое турнирное положение до матча

Молодёжный чемпионат мира – 2020 стартовал только 26 декабря, однако турнирная ситуация для сборной России перед матчем с Канадой запуталась таким образом, что стоило начать думать не о лёгком сопернике по четвертьфиналу (Швейцария или Словакия), а о том, как туда вообще пробиться. Ситуацию в группе запутали чешские хоккеисты. Сначала они обыграли Россию, а потом проиграли Германии.



Поэтому в случае поражения от канадцев в основное время плей-офф для российской команды, по сути, начнётся уже в матче с США (29 декабря). В этой ситуации матч со сборной Канады приобретал дополнительное значение для подопечных Валерия Брагина.

На кого Россия попадёт в четвертьфинале МЧМ? Турнирные расклады LIVE Положение команд в группах на текущий момент. Россияне последние и могут оттуда не подняться.

По сравнению со стартовым матчем на турнире тренерский штаб россиян сделал несколько изменений в составе. В первую очередь была произведена смена голкипера. Вместо неудачно сыгравшего с Чехией Ярослава Аскарова место в воротах занял Амир Мифтахов. Дебютный матч на мировом первенстве доверили провести защитнику Даниилу Мисюлю и форварду Илье Круглову. Произошли изменения и в ведущем звене россиян. Вместо Павла Дорофеева в звено к Григорию Денисенко и Александру Хованову был отряжен Егор Соколов.

Гол Хованова забит из офсайда?

Именно это звено и открыло счёт в матче. Произошло это уже на второй минуте первого периода. Хованов совершил перехват на чужой синей линии, докатил до ползоны и бросил кистями из-под защитника — шайба от блина голкипера канадской команды Нико Доуса залетела в ворота. Арбитры без колебаний засчитали взятие ворот. Зато колебания были у тренерского штаба канадцев, которым показалось, что гол россиян был забит из положения вне игры. Однако челлендж брать они не решились. И кажется, что зря.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ

Стоит признать очевидное, шайба российской команды действительно была заброшена из вне игры. После передачи канадского защитника Джареда Макисаака шайба покинула зону защиты сборной Канады раньше того времени, как ей успел завладеть летящий на перехват Хованов. Если бы тренерский штаб канадцев решился за челлендж, то гол, скорее всего, был бы отменён.



«Кажется, что в этом моменте было положение вне игры, однако сборная Канада не стала брать челлендж». – написал в «твиттере» финский журналист Йокке Невяляйнен.

Разрыв в первом периоде

То ли эта шайба выбила канадскую сборную из колеи, то ли наши были так хороши, но дальше в первом периоде на льду уже была только одна команда. И это сборная России. На 11-й минуте матча шайба во второй раз оказалась в канадских воротах. Александров у левого борта здорово развернулся и исполнил передачу на пятак, где Дорофеев шайбу принял, а в завершении с неудобной руки бросил в цель над щитком Доуса.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ

Российская команда и не думала останавливаться на достигнутом. Подопечные Брагина пошли на штурм, а канадцы начали считать минуты до перерыва. Но одна атака сменяла другую, и спустя ещё четыре минуты наше четвёртое звено добилось желаемого. Россияне быстро вышли из обороны в атаку, с броском защитника Пыленкова от синей линии Доус кое-как, но шайба от блина вылетела на пятак, где первым оказался Никита Ртищев, добавивший между щитков вратаря. Голкипер канадской сборной сыграл в этом эпизоде явно не лучшим образом. Такие броски отражать надо в угол, а уж никак не перед собой.



«Голкипер Доус – большая проблема для сборной Канады. На этом турнире, есть семь-восемь вратарей, которые точно сильнее, чем он», — отметил журналист Янник Сен-Пьер.

Проблемы канадцев могли стать куда значительнее, если бы под занавес стартовой трети российские парни сумели бы реализовать двойной численный перевес. Однако канадцам удалось отбиться в меньшинстве, и счёт на табло не изменился. 3:0 после 20 минут матча. Как бы ни завершился этот матч, мы ещё долго будем вспоминать мощный старт нашей молодёжки. Давно у нас не было такого в матче с Канадой. «Выскочили, словно гориллы из клетки», — как сказал Илья Брызгалов после четвертьфинала с Канадой на Олимпиаде-2010. Только теперь наоборот. Россия потрясла Канаду её же оружием. В последний раз молодёжная сборная России/СССР выигрывала первый период у Канады на МЧМ 30 лет назад.