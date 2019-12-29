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Российские болельщики вслед за канадцами атаковали «инстаграм» Хэйтона

Российские болельщики вслед за канадцами атаковали «инстаграм» Хэйтона
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Российские болельщики вслед за канадцами атаковали «инстаграм» капитана национальной команды Канады Баррета Хэйтона из-за инцидента во время матча со сборной России (0:6) на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею.

Напомним, Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России, как того требуют традиции. На послематчевом рукопожатии хоккеисты сборной России отказались пожать руку капитану канадцев. После матча сборная Канады извинилась перед Международной федерацией хоккея и Федерацией хоккея России за этот инцидент.

Сначала «инстаграм» Хэйтона атаковали болельщики сборной Канады, оставив около 500 комментариев. Самые популярные комментарии — смайлик с изображением клоуна. После этого к акции против проспекта «Аризоны Койотс» подключились и россияне, они оставляют негативные и оскорбительные комментарии. Первые 500 комментариев были в основном североамериканскими, следующие 500 — российскими.

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