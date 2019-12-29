Канадские фанаты атаковали «инстаграм» Хэйтона после инцидента во время гимна России

Канадские болельщики атаковали «инстаграм» капитана национальной команды Канады из-за инцидента во время матча со сборной России (0:6) на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею.

Напомним, Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России, как того требуют традиции. На послематчевом рукопожатии хоккеисты сборной России отказались пожимать руку капитану канадцев Баррету Хэйтону.

После матча сборная Канады извинилась перед Международной федерацией хоккея и Федерацией хоккея России за этот инцидент.

Канадские болельщики также остались недовольны действиями капитана своей сборной, о чём стали массово писать в «инстаграме» Хэйтона, оставив около 500 комментариев. Самые популярные комментарии — смайлик с изображением клоуна.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Баррета Хэйтона.