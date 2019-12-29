Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Канадские фанаты атаковали «инстаграм» Хэйтона после инцидента во время гимна России

Канадские фанаты атаковали «инстаграм» Хэйтона после инцидента во время гимна России
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Канадские болельщики атаковали «инстаграм» капитана национальной команды Канады из-за инцидента во время матча со сборной России (0:6) на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею.

Напомним, Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России, как того требуют традиции. На послематчевом рукопожатии хоккеисты сборной России отказались пожимать руку капитану канадцев Баррету Хэйтону.

После матча сборная Канады извинилась перед Международной федерацией хоккея и Федерацией хоккея России за этот инцидент.

Канадские болельщики также остались недовольны действиями капитана своей сборной, о чём стали массово писать в «инстаграме» Хэйтона, оставив около 500 комментариев. Самые популярные комментарии — смайлик с изображением клоуна.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Баррета Хэйтона.

Капитан канадцев Хэйтон извинился за то, что не снял шлем во время гимна России
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019