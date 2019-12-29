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Буяльский — о МЧМ-2020: у сборной Казахстана ещё есть возможность остаться в элите

Буяльский — о МЧМ-2020: у сборной Казахстана ещё есть возможность остаться в элите
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной Казахстана Андрей Буяльский уверен, что у команды остаётся шанс остаться в элитном дивизионе на следующий год.

«Со всеми командами здесь можно играть. Где-то подкачали удаления, надо было меньше удаляться. Чем больше мы удаляемся, тем больше сил тратим на оборону. Надо меньше удаляться. Играем в меньшинстве, не дорабатываем и пропускаем ненужные голы. Не надо расстраиваться, ещё есть игры и возможность остаться в элите.

Помогает ли опыт прошлого года? Да, где-то раскрепощённее чувствуешь себя, где-то можешь выждать момент, отдать передачу, бросить, сыграть на паузе. Конечно, полегче. Когда играешь уже не в первом чемпионате, тебе попроще», — цитирует Буяльского Sports.kz.

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