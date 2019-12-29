Бутенко: никого не знаю в сборной Финляндии. Казахстан готовится на победу

Защитник молодёжной сборной Казахстана Данил Бутенко, ассистировавший Максиму Мусорову в матче с командой Словакии, рассказал о подготовке ко встрече с Финляндией на чемпионате мира 2020 года.



«Там было так. Получается, я отвлекаю, ухожу за ворота, из-за ворот отдаю Мусорову пас в угол, а он оттуда выкатывается и бросает. На тренировке работали на синей линии и отдавали пасы друг другу, и Максим бросал. Он у нас хорошо бросает, стараемся выводить его, у него хороший бросок.



Первый балл на чемпионате — это хорошо, но всё равно команда проиграла. Мы старались, но не дотерпели, вот так получилось. Над большинством мы работали. У нас много ещё козырных моментов. Ждите, смотрите. Мы с Артёмом Королёвым защитники, тоже работаем, неплохо получается. В сборной Финляндии никого не знаю, не наблюдал за ними. Знаю, что они чемпионы мира. Будет разбор игры, готовимся на победу», — цитирует Бутенко Sports.kz.

Сборная Казахстана уступила Словакии на молодёжном чемпионате мира—2020