Тренер США: у России очень талантливая команда, надо быть готовыми к любому стилю хоккея

Главный тренер сборной США Скотт Санделин поделился ожиданиями от матча с командой России на молодёжном чемпионате мира 2020 года. Матч состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 21:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира

«Россия играла с Канадой очень жёстко? Надо быть готовыми к любому стилю хоккея со стороны соперника. Знаем, что они могут сыграть так. Это очень талантливая команда, надо быть готовыми ко всему. Канада в матче с нами тоже играла жёстко, наши ребята справились с силовым давлением. Какой бы хоккей ни предложила Россия, нам надо будет адаптироваться и противостоять им», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ларионов — о матче со сборной США: уважаем немцев, но сегодняшняя игра — ключевая