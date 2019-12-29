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Тренер США: у России очень талантливая команда, надо быть готовыми к любому стилю хоккея

Тренер США: у России очень талантливая команда, надо быть готовыми к любому стилю хоккея
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер сборной США Скотт Санделин поделился ожиданиями от матча с командой России на молодёжном чемпионате мира 2020 года. Матч состоится сегодня, 29 декабря, начало — в 21:00 мск.

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«Россия играла с Канадой очень жёстко? Надо быть готовыми к любому стилю хоккея со стороны соперника. Знаем, что они могут сыграть так. Это очень талантливая команда, надо быть готовыми ко всему. Канада в матче с нами тоже играла жёстко, наши ребята справились с силовым давлением. Какой бы хоккей ни предложила Россия, нам надо будет адаптироваться и противостоять им», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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