И. Воробьёв: врачи работают с Береглазовым, пока рано что-то конкретное говорить

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился эмоциями после домашнего матча с московским «Динамо» (5:4 Б).



«Рад, что ребята бились до конца, вытащили, победили по буллитам. Берём с собой в новый год два очка. Стараемся ребят настроить на каждый матч. Первый период действительно приличным получился.



Врачи сейчас работают с Береглазовым, пока рано что-то конкретное говорить.



Отменённый гол? Наверху, судя по всему, принималось решение — нам сказали, что Антипин сыграл высоко поднятой клюшкой. С нашей камеры так не видно. Это действие якобы было ещё в нашей зоне. Сложно ответить на этот вопрос, потому что с нашей камеры не было видно», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Магнитки».