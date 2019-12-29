Проскуряков: гол в ворота «Спартака» — награда за терпение и характер ХК «Сочи»
Вратарь ХК «Сочи» Илья Проскуряков поделился эмоциями после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:0 ОТ).
«Атмосфера на стадионе прекрасная. Важно, что народ пришёл. Всех было слышно. Это главное.
Честно говоря, ожидал, что два матча за два дня дадутся тяжелее. Вошли в игру. Немножко потерпеть пришлось. Вот гол — награда за терпение и характер.
Тренеры доверили мне два матча? Я в тренерский штаб не вхожу — комментировать не могу. Объявили состав с утра. Играем», — передаёт слова Проскурякова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
4 января 2020 года «леопарды» примут на своей площадке хоккеистов ЦСКА, а «Спартак» днём ранее проведёт домашний матч с подмосковным «Витязем».
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