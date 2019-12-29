США — Россия: Ртищев ударил головой нападающего американцев Вальстрёма

Сборная России проводит очередной матч молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею с командой США. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.



В концовке второго периода защитник сборной России Никита Ртищев повздорил с форвардом американцев Оливером Вальстрёмом. Нападающий «звёздно-полосатых» спровоцировал россиянина, и тот ударил головой игрока сборной США.

Судьи пропустили грязный удар Вальстрёма. Наши парни решили мстить, был даже удар головой Кирилл Марченко едва не получил сотрясение. Дело могло закончиться массовой дракой.

Состав США:



Найт (Вольф);

Самуэльссон — Харрис, Робертсон — Пинто — Вальстрём;

Миллер — Стастни, Зеграс — Друри — Калиев;

Джонс — Эмберсон, Бичер — Тюркотт — Кофилд;

Йорк, Бринк — Холл — Форд, Пивонка.



Состав России:



Мифтахов (Аскаров);

Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;

Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.