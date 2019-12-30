25 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Миннесоту»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе победителей забивали Райан Пулок, Мэтт Мартин и Том Кюнхакль. Единственный гол за «Миннесоту» забил Райан Донато. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 25 сейвов.
Таким образом, «Миннесота» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Айлендерс» в свою очередь прервали трёхматчевую серию поражений.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Донато (Сутер, Эрикссон Эк) – 15:43' (5x5) 1:1 Пулок (Барзал, Пелеч) – 44:24' (5x5) 1:2 Мартин (Комаров, Ледди) – 46:01' (5x5) 1:3 Кюнхакль (Нельсон) – 57:29' (5x5)
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