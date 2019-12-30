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Гол Радулова и ассист Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Аризону»

Гол Радулова и ассист Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Аризону»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась гостевой победой со счётом 4:2.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 18 минут и 19 секунд и отметился заброшенной шайбой. Показатель его полезности составил «+1». Теперь на его счету 26 (11+15) очков в 37 играх этого сезона. Он является вторым бомбардиром команды.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Россиянин Денис Гурьянов также набрал 1 результативный балл в этой встрече, отдав результативную передачу. Его игровое время составило 10 минут и 45 секунд, а показатель полезности – «+1». Для него это 15-е (9+6) очко в 35 играх этого сезона.

Вратарь «Далласа» Антон Худобин провёл полный матч и отразил 33 из 35 бросков.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 10 минут и 26 секунд, не отметившись результативными действиями. Коэффициент его полезности – «-1».

«Аризона» занимает 6-е место на Западе, набрав 46 очков в 41 игре. «Даллас» (48) – 3-е место.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Холл (Гарланд, Дворак) – 08:42' (5x5)   2:0 Гарланд (Шмальц, Сёдерберг) – 18:02' (5x5)   2:1 Бенн (Сегин, Линделль) – 42:18' (5x5)   2:2 А. Радулов (Секера, Бенн) – 50:46' (5x5)   2:3 Хинц (Гурьянов, Клингберг) – 55:51' (5x5)   2:4 Янмарк – 58:24' (en)
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