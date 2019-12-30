Гол Радулова и ассист Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Аризону»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась гостевой победой со счётом 4:2.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 18 минут и 19 секунд и отметился заброшенной шайбой. Показатель его полезности составил «+1». Теперь на его счету 26 (11+15) очков в 37 играх этого сезона. Он является вторым бомбардиром команды.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Россиянин Денис Гурьянов также набрал 1 результативный балл в этой встрече, отдав результативную передачу. Его игровое время составило 10 минут и 45 секунд, а показатель полезности – «+1». Для него это 15-е (9+6) очко в 35 играх этого сезона.
Вратарь «Далласа» Антон Худобин провёл полный матч и отразил 33 из 35 бросков.
Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 10 минут и 26 секунд, не отметившись результативными действиями. Коэффициент его полезности – «-1».
«Аризона» занимает 6-е место на Западе, набрав 46 очков в 41 игре. «Даллас» (48) – 3-е место.
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