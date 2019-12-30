Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Брисбуа: за месяц Сергачёв превратился из хорошего игрока в одного из ведущих

Брисбуа: за месяц Сергачёв превратился из хорошего игрока в одного из ведущих
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа поделился мнением об игре российского защитника Михаила Сергачёва.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

«За последний месяц Сергачёв превратился из хорошего, качественного игрока, который неплохо мог сыграть в большинстве, в игрока, которого мы можем выпустить на лед в любой ситуации. Теперь это один из наших ведущих парней», — приводит слова Брисбуа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

21-летний Сергачёв в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 36 матчах, записав на свой счёт 19 (6+13) баллов при показателе полезности "+1" и 30 минутах штрафного времени. В среднем Сергачёв проводит на льду 19 минут за матч.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019