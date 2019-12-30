Брисбуа: за месяц Сергачёв превратился из хорошего игрока в одного из ведущих

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа поделился мнением об игре российского защитника Михаила Сергачёва.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020



«За последний месяц Сергачёв превратился из хорошего, качественного игрока, который неплохо мог сыграть в большинстве, в игрока, которого мы можем выпустить на лед в любой ситуации. Теперь это один из наших ведущих парней», — приводит слова Брисбуа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



21-летний Сергачёв в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 36 матчах, записав на свой счёт 19 (6+13) баллов при показателе полезности "+1" и 30 минутах штрафного времени. В среднем Сергачёв проводит на льду 19 минут за матч.