Кожевников: после 6:0 с Канадой все чуть ли не повесили России медали

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче с США (1:3) на МЧМ-2020.



«У нашей команды есть хороший потенциал, но пока он не реализован. В принципе матчи гладкого чемпионата созданы как раз для того, чтобы наиграть сочетания и выйти на пик к плей-офф. Поэтому с оценками спешить не надо. Хотя после встречи с Канадой все чуть ли не повесили нам медали.



Удивило ли поражение от США? Честно говоря, нет. Матч с канадцами получился идеальным, но на него ушло слишком много сил — и физических, и эмоциональных. На второй принципиальный матч за сутки нашу молодёжь не хватило, хотя игра с американцами в целом получилась равной. Но те отскоки, которые сыграли за нас с канадцами, теперь сработали против российской команды. Всё решили два гола за шесть секунд, оба — не логичных, на невезении. В первом случае не хватило внимательности перекрыть поперечный пас, во втором — нелепый рикошет.



Матч войдёт в историю, но главное всё-таки то, что пока у сборной России ни одного реализованного большинства — чехам забивали, когда соперники уже выходили с лавки для штрафников. Без сильного вратаря и без эффективной реализации лишнего в современном хоккее делать нечего. Перед плей-офф об этом нужно помнить», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

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