Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 29 декабря 2019 года
29 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно деcять матчей, в которых приняли участие 16 российских хоккеистов. Нападающие Никита Гусев, Артём Анисимов и Александр Радулов отмелись заброшенными шайбами, форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов отдал две результативных передачи и заработал показатель полезности "+4", голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов отразил 96,2% бросков.
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
Бобровский
Худобин
|«Айлендерс»
«Флорида»
«Даллас»
|25 из 26
38 из 43
33 из 35
|96,2%
88,4%
94,3%
|3:1
6:5
4:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Барбашёв (н)
Гусев (н)
Анисимов (н)
Наместников (н)
Гавриков (з)
Кучеров (н)
Сергачёв (з)
Дадонов (н)
Гурьянов (н)
Радулов (н)
Любушкин (н)
М. Воробьёв (н)
Проворов (з)
|«Сент-Луис»
«Нью-Джерси»
«Оттава»
«Оттава»
«Коламбус»
«Тампа-Бэй»
«Тампа-Бэй»
«Флорида»
«Даллас»
«Даллас»
«Аризона»
«Филадельфия»
«Филадельфия»
|0
1+0
1+0
0
0+1
0
0
0+2
0+1
1+0
0
0
0
|0
0
0
0
+1
+1
0
+4
0
+1
-1
0
0
|0
0
0
4
0
0
2
0
0
0
0
4
0
|1
3
4
1
1
3
2
5
0
2
1
2
1
|4
1
0
1
1
1
0
0
1
2
3
0
0
|1
0
2
2
2
0
0
1
1
0
2
0
3
|0%
-
70%
-
-
-
-
-
-
-
-
55%
-
|14.23
15.25
15.35
11.18
23.08
22.09
20.02
19.38
10.45
18.19
10.18
13.26
28.40
- 30 декабря 2019
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:56
-
08:25
-
08:24
-
08:22
-
07:45
-
07:25
-
07:01
-
06:04
-
05:44
-
04:53
-
03:56
-
02:43
-
01:54
-
01:43
-
01:30
-
01:22
-
01:10
-
01:00
-
00:51
-
00:43
-
00:41
-
00:39
-
00:28
-
00:22
-
00:15
-
00:08
-
00:06
-
00:00
- 29 декабря 2019
-
23:43
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