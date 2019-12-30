Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 29 декабря 2019 года

29 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно деcять матчей, в которых приняли участие 16 российских хоккеистов. Нападающие Никита Гусев, Артём Анисимов и Александр Радулов отмелись заброшенными шайбами, форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов отдал две результативных передачи и заработал показатель полезности "+4", голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов отразил 96,2% бросков.

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Варламов



Бобровский



Худобин «Айлендерс»



«Флорида»



«Даллас» 25 из 26



38 из 43



33 из 35 96,2%



88,4%



94,3% 3:1



6:5



4:2