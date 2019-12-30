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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 29 декабря 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 29 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

29 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно деcять матчей, в которых приняли участие 16 российских хоккеистов. Нападающие Никита Гусев, Артём Анисимов и Александр Радулов отмелись заброшенными шайбами, форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов отдал две результативных передачи и заработал показатель полезности "+4", голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов отразил 96,2% бросков.

ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Варламов

Бобровский

Худобин		«Айлендерс»

«Флорида»

«Даллас»		25 из 26

38 из 43

33 из 35		96,2%

88,4%

94,3%		3:1

6:5

4:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Барбашёв (н)

Гусев (н)

Анисимов (н)

Наместников (н)

Гавриков (з)

Кучеров (н)

Сергачёв (з)

Дадонов (н)

Гурьянов (н)

Радулов (н)

Любушкин (н)

М. Воробьёв (н)

Проворов (з)		«Сент-Луис»

«Нью-Джерси»

«Оттава»

«Оттава»

«Коламбус»

«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй»

«Флорида»

«Даллас»

«Даллас»

«Аризона»

«Филадельфия»

«Филадельфия»		0

1+0

1+0

0

0+1

0

0

0+2

0+1

1+0

0

0

0		0

0

0

0

+1

+1

0

+4

0

+1

-1

0

0		0

0

0

4

0

0

2

0

0

0

0

4

0		1

3

4

1

1

3

2

5

0

2

1

2

1		4

1

0

1

1

1

0

0

1

2

3

0

0		1

0

2

2

2

0

0

1

1

0

2

0

3		0%

-

70%

-

-

-

-

-

-

-

-

55%

-		14.23

15.25

15.35

11.18

23.08

22.09

20.02

19.38

10.45

18.19

10.18

13.26

28.40
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