Стали известны три звезды дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня, где было сыграно 10 матчей. Российские игроки не попали в топ-3.



Лучшим хоккеистом игрового дня стал нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, записавший на свой счёт 4 (2+2) очка во встрече с «Монреаль Канадиенс» (6:5).



Второй звездой стал юный форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз, отдавший результативную передачу и забросивший победную шайбу в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:3 ОТ).



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня защитник «Ванкувер Кэнакс» Тайлер Майерс, сделавший дубль и записавший в актив голевой пас во встрече с «Калгари Флэймз» (5:2).



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги