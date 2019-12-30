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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня, где было сыграно 10 матчей. Российские игроки не попали в топ-3.

Лучшим хоккеистом игрового дня стал нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, записавший на свой счёт 4 (2+2) очка во встрече с «Монреаль Канадиенс» (6:5).

Второй звездой стал юный форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз, отдавший результативную передачу и забросивший победную шайбу в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:3 ОТ).

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня защитник «Ванкувер Кэнакс» Тайлер Майерс, сделавший дубль и записавший в актив голевой пас во встрече с «Калгари Флэймз» (5:2).

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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