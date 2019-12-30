Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» обыграл «Куньлунь» и одержал вторую победу за два дня

«Барыс» обыграл «Куньлунь» и одержал вторую победу за два дня
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимал в Нур-Султане «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Китайский клуб открыл счёт уже на 108-й секунде после точного броска в исполнении Кори Кейна. Хозяева ударно провели концовку периода и забросили две шайбы стараниями Корбана Найта и Дастина Бойда, реализовавшего численный перевес.

Команда Андрея Скабелки одержала вторую победу подряд, подопечные Курта Фрейзера потерпели четвёртое поражение в последних пяти матчах регулярного чемпионата. Вчера, 29 декабря, «Барыс» переиграл «Автомобилист» со счётом 4:2.

4 января 2020 года «Барыс» проведёт выездной матч с рижским «Динамо», а «драконы» днём ранее встретятся на выезде с московским «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2019, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Кейн (Райнхарт, Вонг) – 01:48' (5x5)   1:1 Найт (Старченко, Диц) – 14:50' (5x5)   2:1 Бойд (Петухов, Диц) – 17:25' (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019