«Барыс» обыграл «Куньлунь» и одержал вторую победу за два дня

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимал в Нур-Султане «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Китайский клуб открыл счёт уже на 108-й секунде после точного броска в исполнении Кори Кейна. Хозяева ударно провели концовку периода и забросили две шайбы стараниями Корбана Найта и Дастина Бойда, реализовавшего численный перевес.
Команда Андрея Скабелки одержала вторую победу подряд, подопечные Курта Фрейзера потерпели четвёртое поражение в последних пяти матчах регулярного чемпионата. Вчера, 29 декабря, «Барыс» переиграл «Автомобилист» со счётом 4:2.
4 января 2020 года «Барыс» проведёт выездной матч с рижским «Динамо», а «драконы» днём ранее встретятся на выезде с московским «Динамо».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 30 декабря 2019
-
19:08
-
18:53
-
18:51
-
18:47
-
18:33
-
18:04
-
17:46
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:20
-
16:11
-
15:46
-
15:00
-
14:49
-
14:24
-
13:40
-
13:10
-
12:30
-
12:14
-
12:00
-
11:44
-
11:15
-
10:55
-
10:30
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:56
-
08:25
-
08:24
-
08:22