«Барыс» обыграл «Куньлунь» и одержал вторую победу за два дня

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимал в Нур-Султане «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Китайский клуб открыл счёт уже на 108-й секунде после точного броска в исполнении Кори Кейна. Хозяева ударно провели концовку периода и забросили две шайбы стараниями Корбана Найта и Дастина Бойда, реализовавшего численный перевес.

Команда Андрея Скабелки одержала вторую победу подряд, подопечные Курта Фрейзера потерпели четвёртое поражение в последних пяти матчах регулярного чемпионата. Вчера, 29 декабря, «Барыс» переиграл «Автомобилист» со счётом 4:2.

4 января 2020 года «Барыс» проведёт выездной матч с рижским «Динамо», а «драконы» днём ранее встретятся на выезде с московским «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.