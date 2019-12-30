Известны сочетания молодёжной сборной России перед матчем с Германией

Сборная России, выступающая на молодёжном чемпионате мира в Чехии, работает на тренировке. Об этом сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Защитник Данила Галенюк работает в первой паре с Александром Романовым, а Даниил Журавлёв составил третью пару вместе с Даниилом Мисюлем. Егор Морозов переведён во второе звено, а Дмитрий Воронков — в третье.

Результаты всех матчей и турнирная таблица МЧМ-2020



Вратари: Аскаров, Мифтахов, Исаев;

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Грошев — Соркин — Круглов, Ртищев.

Завтра, 31 декабря, команда Валерия Брагина проведёт заключительный матч группового этапа чемпионата мира со сборной Германии.