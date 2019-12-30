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НХЛ назвала трёх звезд прошедшей недели

НХЛ назвала трёх звезд прошедшей недели
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших спортсменов прошедшей игровой недели.

Первой звездой недели признан защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман. В трёх матчах шведский хоккеист забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. Во встрече с «Монреаль Канадиенс» Хедман набрал 4 (0+4) очка.

Второй звездой назван вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон. В трёх встречах он одержал три победы, отражая 92,9% бросков и пропуская 1,96 шайбы в среднем за матч. «Музыканты» продлили победную серию до восьми встреч.

Замкнул тройку лучших игроков недели нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес. В трёх матчах канадский хоккеист забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.

Хедман стал четвёртым защитником в истории «Тампы» с ассистентским покером в матче
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