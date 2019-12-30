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Кожевников: у Аскарова очень устойчивая психика, он демонстрирует взрослый хоккей

Кожевников: у Аскарова очень устойчивая психика, он демонстрирует взрослый хоккей
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что главной проблемой молодежной сборной России на чемпионате мира в Чехии, является игровая дисциплина

«В трёх играх с чехами, канадцами и американцами наши ребята получили 19 удалений. Почти два периода из девяти мы играли в меньшинстве. Это не дело. Может, в юниорском хоккее, подобное бы и прошло бесследно, но на уровне молодёжной сборной, на чемпионате мира этого допускать нельзя.

Игроки должны понимать, что каждое удаление — это дополнительная возможность для соперника, а кроме того, наши лидеры получают меньше игрового времени для атаки. Впереди у нас последний матч группового турнира с немцами, который необходимо выигрывать. Нужно полностью исключить эти ненужные удаления и наладить дисциплину.

У нас хороший состав, есть два сильных вратаря. После первой игры с чехами все начали критиковать Ярослава Аскарова за неуверенную игру. Я так не считаю, он много выручал команду. Опять же, чехи дважды реализовали большинство.

Аскаров, кстати, вполне неплохо вошёл в игру с американцами, когда заменил в начале третьего периода Амира Мифтахова. У Аскарова очень устойчивая психика, и, несмотря на свой юный возраст — а ведь ему только 17 лет, — он уже демонстрирует взрослый хоккей», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».

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