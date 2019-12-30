Зернов: в третьем периоде вкатился и забыл про травму

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов поделился впечатлениями от матча с «Трактором» (5:1). Форвард впервые сыграл в нынешнем сезоне.



«Выходил на игру с положительными эмоциями, приятно вернуться на лёд, особенно дома. В третьем периоде вкатился, забыл про травму, спасибо партнёрам за поддержку. Завершили год на хорошей ноте. До этого с «Трактором» не очень матчи складывались — и у меня, когда я за «Ладу» играл, и в «Авангарде» мы только одну победу за два года одержали.



Момент, когда клюшка сломалась? Знал, что Широков отдаст пас, он всегда мне помогает. Сергей очень хотел, чтобы я забил. Больше, чем я сам, наверное. Понимал, что нужно будет попасть в пустой угол. Если бы я спокойно принял, а не стал бы бросать в касание, возможно, получилось бы лучше», — передаёт слова Зернова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.