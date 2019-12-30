ЦСКА — «Локомотив»: Марков заработал 32 минуты штрафа в третьем периоде

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА принимает «Локомотив» (2:3, идёт третий период).



Защитник ярославского клуба Андрей Марков заработал 32 минуты штрафного времени в ходе третьего игрового отрезка. Опытный хоккеист получил две минуты за грубость, после чего заработал десятиминутный дисциплинарный штраф и штраф до конца игры за разговоры с арбитрами.

Марков повздорил с нападающим ЦСКА Антоном Слепышевым. Ветеран несколько раз ткнул в спину форварда, после чего тот одним ударом уложил Маркова на лёд. По итогам эпизода оба хоккеиста получили по две минуты за грубость. Опытный хоккеист выразил недовольство таким решением арбитров и наговорил на внушительный дисциплинарный штраф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.