Форвард сборной Чехии Еник получил травму. В заявке команды осталось 10 нападающих
Нападающий молодёжной сборной Чехии Ян Еник получил повреждение в матче группового этапа чемпионата мира с командой США (идёт третий период, счёт 2:3).
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020
Чешский форвард получил травму в концовке второго периода и покинул площадку только при помощи партнёров и сотрудников медицинского штаба. В заявке сборной Чехии осталось 10 нападающих, при этом у команды есть одно место в заявке.
В первом матче турнира с командой России (3:4) тяжёлую травму получил нападающий Якуб Лауко. Впоследствии выяснилось, что лидер сборной Чехии выбыл из строя до конца турнира. Помимо этого, в лазарете оказались форвард Ян Шир и вратарь Лукаш Достал.
После двух матчей на турнире на счету чешской команды три очка.
Сборная России «сломала» чеха Лауко на 53-й секунде. Год назад он грязно бил Подколзина
Наши парни решили не церемониться с соперником. Главное, чтобы российский хоккеист Егор Соколов не получил дисквалификацию.
- 30 декабря 2019
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