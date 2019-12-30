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Форвард сборной Чехии Еник получил травму. В заявке команды осталось 10 нападающих

Форвард сборной Чехии Еник получил травму. В заявке команды осталось 10 нападающих
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной Чехии Ян Еник получил повреждение в матче группового этапа чемпионата мира с командой США (идёт третий период, счёт 2:3).

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020

Чешский форвард получил травму в концовке второго периода и покинул площадку только при помощи партнёров и сотрудников медицинского штаба. В заявке сборной Чехии осталось 10 нападающих, при этом у команды есть одно место в заявке.

В первом матче турнира с командой России (3:4) тяжёлую травму получил нападающий Якуб Лауко. Впоследствии выяснилось, что лидер сборной Чехии выбыл из строя до конца турнира. Помимо этого, в лазарете оказались форвард Ян Шир и вратарь Лукаш Достал.

После двух матчей на турнире на счету чешской команды три очка.

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