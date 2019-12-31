Голкипер «Коламбуса» Корписало выбыл из строя из-за травмы, полученной в серии буллитов

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало пропустит несколько недель из-за травмы, полученной в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б). Финский голкипер получил травму после первого броска. Его в воротах заменил Элвис Мерзликин.

В нынешнем сезоне 25-летний голкипер одержал 17 побед в 32 матчах, в среднем за встречу пропуская 2,49 шайбы и отражая 91,3% бросков.

После матча главный тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла обрушился с критикой на работу главных арбитров встречи. В овертайме судьи не засчитали гол защитника «Блю Джекетс» Зака Веренски, который был забит через 0,2 секунды после сирены. По мнению Тортореллы, неправильные действия арбитров при определении точного времени матча привели к серии буллитов, в которой Корписало получил травму.